Meteorología emite nueva alerta: ¿cuáles son las zonas afectadas por las nuevas tormentas?

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo aviso de alerta por lluvias y tormentas eléctricas para este domingo 4 de octubre. Las autoridades piden a la ciudadanía tomar precauciones ante la intensidad del clima.

Según el boletín especial, un sistema de tormentas avanza con rapidez sobre la zona de cobertura y amenaza con generar tiempo severo en ambas regiones del país. Se esperan lluvias intensas, tormentas eléctricas fuertes, ráfagas de viento de gran intensidad y una alta probabilidad de caída de granizo.

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Este nuevo temporal se suma a las intensas precipitaciones registradas en la noche de ayer, sábado 3 de octubre, que afectaron a Asunción, el departamento Central y otras zonas del país. La secuencia de tormentas e intensas granizadas se debe al impacto directo del fenómeno El Niño en toda la región.

Zonas afectadas y pronóstico para la capital

Según el reporte oficial, las zonas bajo riesgo directo son Concepción, San Pedro, el centro y norte de Cordillera, el oeste de Caaguazú, el extremo norte de Central, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes y el centro-sur de Alto Paraguay.

Para Asunción y sus alrededores se pronostican acumulados de lluvia que oscilarán entre los 40 y 60 milímetros. Además, no se descarta que se registren ráfagas de viento puntuales que podrían alcanzar hasta los 100 kilómetros por hora.

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La meteoróloga de turno, Cecilia Sanguinetti, confirmó que las condiciones de inestabilidad se mantendrán durante las próximas horas. El sistema que ingresó el sábado continuará desplazándose hacia el norte y este del territorio nacional.

¿Cómo estará el tiempo en los próximos días?

En el centro y sur de la Región Oriental, las precipitaciones se presentarán en forma de lluvias dispersas, aunque acompañadas de actividad eléctrica puntual.

Para el lunes 5 de octubre se espera que regresen las lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas en casi todo el país. La inestabilidad del tiempo se extenderá al menos durante las primeras horas de la semana laboral.

En cuanto a las temperaturas, la jornada de hoy se mantendrá cálida con máximas de entre 27 y 30 grados. Entre el lunes y el martes se prevén amaneceres frescos seguidos de tardes agradables y cálidas en ambas regiones.