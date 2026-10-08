Meteorología prevé continuación de tormentas: ¿en dónde?

Sobre el sistema de tormentas previsto que se registre este jueves, el titular de la DMH, Eduardo Mingo, confirmó la probabilidad de caída de granizo disminuyó en la capital, Asunción, aunque sí cayó en localidades como Arroyos y Esteros con el tamaño de “canicas” o “balitas”.

Pese a esto, no se descartan otros eventos de tiempo en otros sectores país, ya que para la madrugada del viernes se aguardan las descargas de lluvia más importantes que afectarían principalmente a Asunción y la zona sur y este del país.

De igual manera, hay las condiciones severas que ya afectaron el sur del territorio nacional, como por ejemplo en Itapúa, donde los vientos alcanzaron ráfagas de 100 km/h, mientras que en la zona del aeropuerto de Pilar, Ñeembucú, la acumulación de agua superó los 60mm y en la costanera de Encarnación llegó a los 50mm.

Por otra parte, el funcionario recordó que el fenómeno de El Niño está presente desde la segunda quincena de julio, manifestándose inicialmente con un ascenso sistemático de las temperaturas y “amplificando la señal de las tormentas”.

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Pronóstico para los próximos días

Por otra parte, mencionó que estas serían las condiciones de tiempo para el viernes, sábado y domingo:

Viernes: amanecer lluvioso y el sur con descargas importantes en la madrugada y mejorías parciales durante la jornada.

Sábado: cielo cubierto con lluvias dispersas y goteos constantes.

Domingo: posibilidad de intervalos de sol y nubes gracias al ingreso de vientos del sur.

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