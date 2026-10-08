Granizo: ¿los daños en playas podrían elevar el precio de los vehículos? Esto responde el sector

Si bien desde el sector aún se encuentran cuantificando el impacto ocasionado por el fenómeno climático, estiman que aproximadamente 1.500 automóviles fueron afectados.

Ante esta situación, el Centro de Importadores de Vehículos Usados (CIVU) fue consultado sobre que pasará con los costos de los rodados para los compradores.

El presidente del gremio, Luis Pereira, mencionó que, antes de este imprevisto climático, el sector ya registraba “picos de buena venta como de bajas”, al igual que cualquier otra actividad comercial.

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Demanda de vehículos

“La demanda por un vehículo aumentó tanto para los usados como para los cero kilómetros, también creció la oferta en el mercado, disponible para todos”, acotó.

Sobre si la reparación de los daños podría reducir la rentabilidad de algunas empresas que luego terminen encareciendo el medio de transporte, respondió que “no sabe si reducirá la rentabilidad, sino que crea más gasto”.

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“Las playas que tienen seguro no tendrán ese inconveniente, por lo que no creo que toquen los precios, pero la gran mayoría no tiene esa cobertura. Si uno está sufriendo un gasto, tendrá que recuperar”, alegó.

Fuerte competencia en el sector

Alfredo Martínez, gerente de ventas de uno de los negocios pertenecientes al rubro, manifestó que la situación “económica no da” para estar elevando los valores para los compradores.

“Aumentás el costo y ya no vendés, porque existe mucha competencia. Además, no todos los que están en el sector tuvieron el impacto (del granizo) y estos no cambiarán sus ofertas, porque en el mercado ya están definidos los precios”, sostuvo.

¿Las empresas mantendrán los costos?

Mismo parecer, tuvo Miguel Barrios, vicepresidente del CIVU, destacó que es “imposible” encarecer los rodados porque, de lo contrario, “ya no se tendrían ventas”.

“Uno tendrá que asumir los costos, porque algunos propietarios desean comercializar sus vehículos y harán lo posible para hacerlo, por lo que mantendrán los costos”, reiteró.

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Comentó que los importadores están “atados, dado que no hay circulante de dinero”, por lo que elevar actualmente el costo de los rodados no es una opción, afirmó, sino que la situación se debe “tratar de sobrellevar”.

Menor circulante de dinero

Asimismo, dijo que cada vez se gana menos -en el rubro- y que esto no ocurre únicamente en la venta de vehículos, sino que, según aseguró, es una situación que afecta a casi todos los comercios.

Como ejemplo, subrayó a los supermercados, que también están sufriendo las consecuencias de la falta de circulante. A su vez, precisó que la gente se endeuda cada vez más con las tarjetas de crédito para poder llegar a fin de mes.