Ayolas: evacúan a las primeras familias por crecida del río Paraná

Domingo Gamarra, integrante del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Ayolas, señaló que la paulatina crecida del río Paraná comenzó a afectar las zonas más vulnerables. En ese contexto, unas 12 familias de los barrios San José Mí y María Auxiliadora fueron evacuadas de sus viviendas de manera preventiva.

Los afectados fueron trasladados a dos campamentos y refugios acondicionados para la contingencia: la Seccional Colorada local y el gimnasio del complejo de las 1.000 Viviendas.

Lea más: Pronostican que el río Paraná llegaría a 4,40 metros en Ayolas

Durante esta primera etapa, los equipos de asistencia se abocan al traslado y la reubicación de los damnificados. Se prevé que, a partir de las primeras horas de la jornada siguiente, comiencen las entregas de asistencia integral y suministros de asistencia social, agregó Gamarra.

De acuerdo con las proyecciones hidrológicas actuales, se espera que el nivel del río se mantenga en torno a los 4,30 metros hacia el fin de semana y los primeros días de la semana entrante. En ese momento se reevaluarán los pronósticos para determinar si continuará el aumento del cauce o si comenzará a estabilizarse. El número de evacuados podría aumentar en las próximas horas.

Evacuación preventiva

Por su parte, el concejal municipal Diego Barreto (ANR – Añetete) señaló que la mayoría de los pobladores trasladados aún no fueron alcanzados directamente por el agua, pero se optó por una evacuación preventiva.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El objetivo de este procedimiento anticipado es evitar complicaciones mayores durante las tareas de rescate. “Esperar a que el agua llegue a cada casa vuelve muy problemática la salida de la gente. Trabajar a última hora con canoas para sacar los muebles enlentece todo el proceso y genera un nerviosismo del afectado que complica las tareas”, señalo.

Lea más: Ayolas activa protocolos ante crecida del río Paraná y prevé albergues