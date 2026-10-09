San Juan Bautista: inundaciones afectan a varias viviendas tras intenso temporal

Varias viviendas de distintos barrios de San Juan Bautista, Misiones, fueron afectadas por la tormenta con intensas lluvias registradas entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes.

El gran volumen de agua provocó el colapso de los sistemas de desagüe pluvial en varios sectores, ocasionando el ingreso de agua a las casas. Las familias afectadas solicitan asistencia urgente y trabajos para ampliar y mejorar los canales de desagüe.

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Una de las afectadas, Silvina González, señaló que están solicitando ayuda a las autoridades municipales y departamentales debido a los daños ocasionados por el ingreso del agua a sus viviendas.

“Estamos pidiendo ayuda al gobernador, al intendente, si es que puede hacer una ayuda urgente. El desagüe colapsó y, por ende, las aguas caídas avanzaron en nuestras casas, arruinando nuestras cosas”, señaló.

Andrea Silvero, otra afectada, manifestó que el agua ingresó completamente a su vivienda como consecuencia del colapso del sistema de desagüe pluvial, que no pudo soportar el gran volumen de agua registrado durante el temporal.

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Los damnificados solicitaron a las autoridades la limpieza y ampliación de los canales de desagüe, debido a que el sistema quedó totalmente rebasado y provocó el ingreso del agua a varias viviendas en días de lluvias intensas.

Por su parte, el intendente de San Juan Bautista, Ariel Girett (ANR-HC), explicó que una gran cantidad de agua cayó en un corto periodo de tiempo y provocó el colapso del sistema de desagüe pluvial en varios sectores de la ciudad.

“Anoche tuvimos ya altas precipitaciones y, a raíz de esa situación, encontramos varias viviendas con agua, prácticamente. En algunos casos hemos rescatado a familias que ya hemos enviado al albergue que hemos establecido con el Centro de Operaciones de Emergencia”, manifestó Girett.

El jefe comunal señaló que, de acuerdo con la experiencia del personal de rescate que intervino durante el temporal, se habría registrado una precipitación de entre 200 y 250 milímetros en menos de una hora y media. La cantidad de lluvia caída en un periodo corto de tiempo habría sobrepasado la capacidad de algunos canales de desagüe.

Las familias afectadas fueron asistidas por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), con apoyo de bomberos voluntarios, efectivos de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, funcionarios de la Municipalidad y representantes de la Gobernación de Misiones.

El intendente señaló que, una vez que disminuyan las lluvias, se espera que el agua se escurra de los sectores afectados para iniciar los trabajos de recuperación de la red vial.