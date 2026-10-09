Temporal inundó el área de Pediatría del Hospital Regional de San Juan Bautista

El intenso temporal registrado entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes provocó inundaciones en el Hospital Regional de San Juan Bautista, Misiones.

El agua ingresó al área de Pediatría debido al colapso del sistema de desagüe, lo que obligó a trasladar a cinco niños internados a otro sector del centro asistencial.

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El director de la VIII Región Sanitaria, José María Mereles, explicó que el establecimiento activó sus protocolos de emergencia para hacer frente a la situación y que el inconveniente ya fue solucionado.

“Nosotros veníamos preparándonos, no solo en el Hospital Regional, sino también en todo el departamento de Misiones, para afrontar emergencias a consecuencia de las condiciones climáticas”, indicó.

“Anoche tuvimos nuestro primer inconveniente en el Hospital Regional de San Juan Bautista, donde colapsó el drenaje y se inundó el sector de Pediatría, por lo que rápidamente activamos nuestro protocolo”, manifestó.

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El doctor Mereles agregó que el problema fue solucionado. Mencionó que se realizan trabajos para recuperar las condiciones de las instalaciones afectadas, con el acompañamiento de las autoridades departamentales.

En cuanto a la situación sanitaria en las zonas de Misiones afectadas por el fenómeno de El Niño, el director indicó que se trabaja de manera coordinada con los responsables de los distintos servicios de salud para asistir a las familias damnificadas.