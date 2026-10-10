Alertas por lluvias, vientos fuertes y granizo seguirán hasta el miércoles, según informe

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), en coordinación con la Unidad de Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), oficializó un boletín meteorológico especial de pronóstico de lluvias y tormentas eléctricas para el periodo comprendido entre el sábado 10 y el miércoles 14 de octubre.

El informe advierte sobre un periodo prolongado de inestabilidad climática que afectará progresivamente a ambas regiones del territorio nacional.

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De acuerdo con el boletín técnico, las jornadas de mayor alerta serán el lunes 12 y el martes 13 de octubre, días en los que se prevén los acumulados de agua más significativos del evento meteorológico. La alerta pone especial énfasis en los departamentos ubicados en las zonas norte, centro y este de la región Oriental.

Para el lunes 12 se proyecta un aumento considerable de las precipitaciones con tormentas intensas. El martes 13, en tanto, el sistema alcanzará su punto crítico en la región Oriental, desencadenando lluvias y tormentas clasificadas de fuertes a muy fuertes.

Peligro por ráfagas de viento y caída de granizo

El aviso oficial detalla que habrá vientos fuertes a muy fuertes en los momentos de mayor inestabilidad atmosférica.

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Asimismo, se anuncia la probabilidad de granizo en zonas puntuales, concentrándose principalmente durante las fases más violentas de las tormentas.

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