Alertas por lluvias, vientos fuertes y granizo seguirán hasta el miércoles, según informe

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), en coordinación con la Unidad de Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), oficializó un boletín meteorológico especial de pronóstico de lluvias y tormentas eléctricas para el periodo comprendido entre el sábado 10 y el miércoles 14 de octubre.
El informe advierte sobre un periodo prolongado de inestabilidad climática que afectará progresivamente a ambas regiones del territorio nacional.
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De acuerdo con el boletín técnico, las jornadas de mayor alerta serán el lunes 12 y el martes 13 de octubre, días en los que se prevén los acumulados de agua más significativos del evento meteorológico. La alerta pone especial énfasis en los departamentos ubicados en las zonas norte, centro y este de la región Oriental.
Para el lunes 12 se proyecta un aumento considerable de las precipitaciones con tormentas intensas. El martes 13, en tanto, el sistema alcanzará su punto crítico en la región Oriental, desencadenando lluvias y tormentas clasificadas de fuertes a muy fuertes.
Peligro por ráfagas de viento y caída de granizo
El aviso oficial detalla que habrá vientos fuertes a muy fuertes en los momentos de mayor inestabilidad atmosférica.
Asimismo, se anuncia la probabilidad de granizo en zonas puntuales, concentrándose principalmente durante las fases más violentas de las tormentas.
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Evolución del tiempo día por día
- Domingo 11: Continuidad de lluvias luvias de intensidad variable, con acumulados moderados, principalmente en el centro y este de la región Oriental. En el Chaco las condiciones se presentan más estables con lluvias aisladas.
- Lunes 12: Aumento generalizado del temporal con tormentas importantes en el norte, centro y este del país, así como un incremento de nubosidad y lluvias en el norte y centro del Chaco.
- Martes 13: Pico de severidad con tormentas muy fuertes en la región Oriental y lluvias continuas en el centro y norte de la región Occidental.
- Miércoles 14: Las precipitaciones persistirán con volúmenes importantes en el norte, este y centro del país, comenzando a estabilizarse de manera paulatina.