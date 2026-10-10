Productores denuncian abandono del MAG tras destrucción de invernaderos por temporales

Un invernadero puede costar hasta G. 25 millones y las familias quedan endeudadas tras perder sus cultivos. Anuncian movilización frente al Ministerio de Agricultura para exigir reposición de los daños y debatir la implementación de un seguro agrícola.

El productor Adrián Vázquez, afirmó que las familias rurales atraviesan una situación crítica, sin garantías para recuperar sus inversiones ni acompañamiento técnico por parte del Estado.

Según explicó, los fuertes vientos ya destruyeron en varias ocasiones los invernaderos de la zona, estructuras fundamentales para la producción hortícola. La reiteración constante de estos fenómenos genera preocupación entre los agricultores, que temen perder nuevamente sus cultivos ante los pronósticos de más tormentas, granizadas y ráfagas intensas.

Vázquez describió el panorama como un escenario de angustia para las familias campesinas, que ven desaparecer en pocos minutos el resultado de meses de trabajo y sacrificio. Señaló que la destrucción de los invernaderos no solo afecta la producción, sino que también deja a los agricultores con deudas y sin recursos suficientes para volver a empezar.

Denuncian falta de asistencia estatal

El dirigente cuestionó la respuesta del Gobierno ante los perjuicios ocasionados por los temporales y aseguró que la ayuda recibida hasta ahora resulta insuficiente para afrontar las pérdidas.

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Indicó que, en una ocasión, el Estado entregó plástico para reparar los invernaderos; sin embargo, afirmó que el material no resiste la fuerza de los vientos y no representa una solución duradera frente a la repetición de estos fenómenos climáticos.

También lamentó la falta de acompañamiento de los técnicos del MAG, quienes, según denunció, no recorren las chacras para verificar los daños y asistir a los afectados. Esta situación profundiza la incertidumbre de los productores, que deben afrontar por sus propios medios los gastos de recuperación.

Vázquez sostuvo que la problemática va más allá de las pérdidas materiales, debido a que compromete la continuidad de la agricultura familiar. Advirtió que, sin una política pública que proteja la producción campesina, numerosos pequeños agricultores podrían abandonar la actividad por falta de recursos para reponer sus instalaciones y recuperar sus cultivos.

Cada invernadero puede costar hasta G. 25 millones

El impacto económico de los temporales es considerable, teniendo en cuenta la inversión necesaria para instalar estas estructuras. Vázquez explicó que construir un invernadero completo cuesta aproximadamente G. 12 millones, mientras que el desembolso puede aumentar a entre G. 20 millones y G. 25 millones cuando el productor debe comprar todos los materiales por su cuenta.

El dirigente señaló que algunos agricultores cuentan con hasta 10 invernaderos, por lo que la destrucción de estas instalaciones representa un perjuicio millonario y dificulta seriamente la recuperación de sus emprendimientos.

A la inversión perdida se suma la caída de los precios de los productos hortícolas. Según Vázquez, actualmente el kilo de tomate se comercializa a apenas G. 1.000, monto que, de acuerdo con su denuncia, no alcanza para cubrir los costos de producción.

La combinación de daños ocasionados por los temporales, bajos precios y falta de asistencia estatal deja a los pequeños productores en una situación de extrema vulnerabilidad, con escaso margen para volver a invertir y sostener sus actividades.

Exigen reposición de pérdidas y seguro agrícola

Ante este panorama, la Federación anunció una movilización para el próximo miércoles 14 de este mes frente al Ministerio de Agricultura y Ganadería, en Asunción, para exigir respuestas concretas y la reposición de los perjuicios sufridos por los productores de diferentes localidades.

Vázquez explicó que la protesta también busca abrir un debate sobre la necesidad de implementar un seguro agrícola que permita proteger las inversiones de las familias rurales frente a fenómenos climáticos que destruyen sus cultivos e instalaciones.

El dirigente cuestionó que las autoridades nacionales no dimensionen la gravedad de la situación en el campo y reclamó garantías para que los agricultores puedan continuar produciendo sin quedar expuestos a pérdidas que comprometan todo su patrimonio.

La organización sostiene que ya no basta con entregar materiales de manera ocasional, sino que se necesita una política de protección que contemple la prevención, la asistencia técnica, la recuperación de las instalaciones y mecanismos de respaldo económico ante los desastres climáticos.

Los productores advierten que, sin medidas concretas, la reiteración de los temporales y la falta de rentabilidad podrían acelerar la desaparición de las pequeñas unidades productivas, con consecuencias para las familias campesinas y el abastecimiento de productos agrícolas.

Por su parte la encargada de la Dirección de Extensión Agraria (Deag), Mirta Guerrero, manifestó que los técnicos se encuentran realizando las recorridas en las diferentes fincas de los productores para el relevamiento de datos y posteriormente asistir a los afectados. Aseguró que muchos productores de la zona de Santa Rosa del Mbutuy y 3 de Febrero ya fueron asistidos y que los trabajos continúan para tener la magnitud de los daños.