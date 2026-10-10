Anuncian sábado cálido pero con lluvias que se extenderían por tres días

El amanecer de hoy, sábado 10, se presenta fresco a cálido con temperaturas mínimas entre 17 y 22 °C y durante la tarde continuaría predominando un ambiente cálido, con temperaturas máximas previstas entre 21 y 26 °C, con valores más elevados en la Región Occidental, según el comentario de la meteoróloga Ana Pereira.

Sobre las lluvias, detalla que hoy se prevé que continúen registrándose de manera puntual, acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas, principalmente en el norte y este de ambas regiones.

“Para los próximos días, persistirían las condiciones de inestabilidad, por lo que se prevén lluvias y tormentas de variada intensidad. Los acumulados más importantes se concentrarían principalmente en el norte y este de la Región Oriental, donde de manera puntual podrían superar los 50 mm”, agrega.

Ante la inestabilidad prevista, no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante este fin de semana.

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Aviso meteorológico vigente

Actualmente hay un aviso meteorológico vigente por lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y también la ocasional caída de granizos.

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Al respecto, desde la DMH sostienen que núcleos de tormentas se desarrollan sobre el territorio nacional, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las próximas horas de hoy.

La zona de cobertura corresponde a la Región Oriental y el norte de la Región Occidental.

Estos son los departamentos afectados:

Sureste de Concepción

Noreste de San Pedro

Sur de Cordillera

Guairá

Oeste de Caaguazú

Este y sur de Itapúa

Norte de Paraguarí

Norte, centro y este de Alto Paraná

Central

Centro y sur de Amambay

Canindeyú

Alto Paraguay

Norte y este de Boquerón

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