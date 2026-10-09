Temporal afecta a 22 familias del asentamiento Guayaki en San Ignacio

El asentamiento Guayaki, del distrito de San Ignacio, Misiones, fue afectado por el intenso temporal que azotó el departamento. Las lluvias provocaron el desborde de un canal de desagüe y afectaron a unas 22 familias, según informó la pobladora Elisa Escobar.

Escobar explicó que se realizaron trabajos de limpieza de canales en el lugar, pero que las tareas no fueron completadas. Señaló que todavía falta profundizar y ampliar los canales para evitar que el agua se desborde y afecte a las viviendas de la comunidad.

“Se hicieron los trabajos de limpieza, pero solo en una parte. Todavía falta realizar más trabajos de canalización para que no nos afecte el desborde del canal de desagüe que tenemos en el asentamiento”, manifestó.

Lea más: Temporal inundó el área de Pediatría del Hospital Regional de San Juan Bautista

La pobladora agregó que ya se realizaron pedidos de asistencia en el marco de la emergencia para que puedan culminar las obras.

Sin embargo, afirmó que hasta el momento no recibieron respuestas y que las familias continúan sufriendo las consecuencias de las inundaciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Encarecidamente le pido al gobierno distrital y departamental que, cuando cesen las inclemencias del tiempo, se continúen los trabajos de canalización. Por la falta de estas obras, hoy el agua ya ingresó a las viviendas de algunas familias”, expresó Escobar.

Asimismo, indicó que la problemática no afecta únicamente al asentamiento Guayaki, sino también a pobladores de los asentamientos Martín Rolón y Monseñor Ramón Pastor Bogarín Argaña, en San Ignacio.

Gobernación afirma que continuará con los trabajos

Por su parte, el gobernador de Misiones, Richard Ramírez (ANR-HC), señaló que la institución viene realizando trabajos preventivos de canalización con apoyo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), mediante la provisión de combustible, el uso de maquinarias de la Gobernación y el alquiler de equipos, además de la colaboración de los municipios.

Ramírez indicó que mantuvo comunicación con pobladores de los asentamientos y que se estaba coordinando el envío de maquinaria para continuar con las tareas pendientes. Explicó que los trabajos se reanudarán una vez que cesen las lluvias.

Lea más: San Juan Bautista: madre y sus tres hijos abandonan su casa tras inundación

El gobernador dijo que todavía quedan algunos puntos focalizados por intervenir y que la cantidad de maquinaria disponible resulta insuficiente para atender simultáneamente todos los sectores afectados.

Finalmente, reconoció que las intensas precipitaciones pueden superar la capacidad de los sistemas de desagüe, incluso en zonas donde ya se realizaron trabajos preventivos.