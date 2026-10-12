Suspenden cruce internacional en Mayor Otaño tras crecida del río Paraná

Según datos de la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná (Comip), la estación hidrométrica ubicada en El Dorado (Misiones, Argentina) registra una elevación del nivel del agua de 2,45 metros en las últimas 24 horas. Ascendió de los 16 m a los 18,45 m.

El comandante del Área Naval en Itapúa (ANI), capitán de navío Livio Duarte, confirmó que, de común acuerdo con las autoridades de la Prefectura Naval Argentina, se suspendió el paso transversal fronterizo entre Puerto Mayor Otaño y Puerto El Dorado (Argentina).

La decisión fue tomada ante la crecida del río. La gran cantidad de lluvias en la cuenca genera que la corriente de agua siga en aumento, lo que implica un peligro para la navegabilidad.

También en el puerto del vecino país, las aguas habrían superado el nivel de las instalaciones, por lo que no existe un lugar seguro para el amarre de embarcaciones. No se descarta que, si continúa el aumento del caudal, el puerto paraguayo también sea superado por las aguas.

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Suspensión del cruce

Indicó que el cruce queda suspendido hasta que se reduzca el nivel del río en ese sector. Además de la balsa Doacir, que opera en ese puerto, todas las lanchas de pasajeros y otras embarcaciones no podrán realizar el cruce entre orillas..

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El capitán Duarte explicó que el puerto Triunfo, en Natalio, está próximo a llegar a esta situación de contingencia, por lo que ya iniciaron las conversaciones con sus pares argentinos para evaluar una posible suspensión del cruce internacional.

Itapúa cuenta con siete puertos habilitados para el cruce internacional, de los cuales solamente uno se encuentra dentro del embalse de la represa Yacyretá, que tendría controlado el nivel del río a pesar del aumento del caudal. Se trata del puerto Campichuelo (Cambyretá).

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Lluvias en la cuenca

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) mantiene vigente un boletín en el que se anuncian lluvias de hasta 120 mm entre el lunes y el martes.

También continúa vigente una alerta por celdas de tormentas que siguen desarrollándose sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante el transcurso de la mañana de hoy.

La zona de cobertura de este sistema de tormentas comprende Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, el suroeste de Misiones, el oeste de Paraguarí, Alto Paraná, el oeste de Ñeembucú, Canindeyú y el centro y suroeste de Pte. Hayes.