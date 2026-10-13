¡Atención! Alerta por tormentas severas, vientos y granizos: estas son las zonas afectadas

En una nueva actualización por parte de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) anuncian que persiste la alerta por núcleos de tormentas que se desarrollan en la zona de cobertura, con probablidad de generar fenómeno de tiempo severo entre lo que resta de la mañana de este martes 13 de octubre.

El área de cobertura abarca el norte, sur y este de la Región Oriental. De acuerdo con el informe oficial, se prevén lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento de moderada a fuerte intensidad y la caída ocasional de granizos en puntos específicos.

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Los departamentos afectados en la zona de cobertura son:

Este de Concepción.

Sureste de San Pedro.

Este de Guairá.

Centro y oeste de Caaguazú.

Este de Caazapá.

Centro y este de Itapúa.

Alto Paraná.

Norte y sur de Amambay.

Canindeyú.

Martes con lluvias en gran parte del país, según Meteorología

La meteoróloga de turno, Celia Sanguinetti, señala que para hoy, martes 13, se prevén lluvias con ocasionales tormentas eléctricas, principalmente en los departamentos del norte y este del país, mientras que en el resto del territorio nacional se registrarían precipitaciones dispersas.

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Para mañana, miércoles 14, las lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas persistirían en gran parte del país, con una tendencia a mejorar progresivamente, especialmente en las localidades del centro y sur de la Región Oriental, señaló la especialista.

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Por otro lado, afirma que para el jueves 15, las precipitaciones se limitarían principalmente al norte y este de ambas regiones del territorio nacional. En cuanto a las temperaturas, durante hoy y los próximos dos días se esperan amaneceres frescos y tardes cálidas en gran parte del territorio nacional.