Evacúan a familias por la crecida del Paraná en Panchito López e isla Lapachal

El concejal municipal e intendente electo de Yabebyry, Paul Servin (ANR – HC), señaló que, en las últimas horas, el río Paraná alcanzó los 4,88 metros y existe la amenaza de que el nivel aumente un metro más.

Ante esta situación, el municipio intensificó las tareas de evacuación de pobladores de la isla Lapachal y de los sectores bajos de la compañía Panchito López, ubicada a unos 14 kilómetros de la zona urbana del distrito.

Hasta el momento, tres familias fueron evacuadas de la zona de la isla La Pachal. Si el nivel del agua continúa subiendo, más hogares podrían verse afectados, especialmente en las áreas bajas, por lo que se prevé que aumente el número de personas que deberán ser evacuadas.

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Mientras gran parte de las familias afectadas cuenta con viviendas en zonas altas de Panchito López, otras son reubicadas temporalmente en albergues habilitados, como el tinglado comunal. En estos lugares, las autoridades monitorean de cerca la evolución del caudal del río, agregó Servín.

Impacto en el sector productivo

El edil indicó que la crecida también afecta a los pequeños productores y ganaderos de la región, quienes se han visto obligados a retirar sus animales de los potreros inundados.

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Actualmente, los pobladores enfrentan dificultades para encontrar zonas aptas para el pastoreo y garantizar la alimentación del ganado, debido a la inundación de los campos.

Coordinación interinstitucional y albergues

Las tareas de asistencia y evacuación se coordinan a través del Centro de Operaciones de Emergencia (COE), que ya cuenta con equipos desplegados en la zona y trabaja con insumos de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

Asimismo, se prevé recibir asistencia y donaciones de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), consistentes en víveres y carpas para reforzar la atención a las familias afectadas por la crecida del río Paraná.

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