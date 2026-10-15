Inundación golpea a productores y desplaza a familias en Yabebyry

El concejal municipal de Yabebyry, Paúl Servín (ANR-HC), indicó que el sector productivo atraviesa una situación desoladora debido a la falta de espacio para reubicar al ganado. Esto se suma a la inundación de una veintena de viviendas.

Ante la crecida del río Paraná, muchos productores se ven obligados a mantener a sus animales en plena vía pública, alquilar terrenos o pagar una especie de alquiler para utilizar los piquetes de vecinos. A la par, se gestionan recursos para la compra urgente de fardos de pasto, con el objetivo de evitar pérdidas económicas irreparables en la producción.

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“La situación de los ganaderos es terrible, porque, además de la falta de espacio, existe la necesidad de alimentos para los animales. Dentro de sus limitaciones, tienen que comprar fardos de heno. La Municipalidad realiza gestiones dentro de sus posibilidades para la compra de más fardos y poder paliar la crisis que afecta a más de 100 familias”, expresó el edil.

Aunque se mantienen contactos con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para buscar soluciones a la escasez de alimentos para los animales, los pobladores siguen preocupados por las consecuencias económicas y sociales de la inundación, que afecta directamente a un centenar de familias de la región.

Evacuaciones

En otro momento, el concejal Servín manifestó que la situación en las zonas afectadas por la crecida del río, especialmente en Puerto Panchito López, se torna cada vez más crítica. El nivel del agua alcanzó los 12 metros, el doble de su cota normal, por lo que se intensificaron las labores de evacuación y asistencia a las familias afectadas.

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Hasta la fecha, 20 familias fueron evacuadas de manera preventiva, tanto de la isla Lapachal como de Puerto Panchito López. Las autoridades locales coordinaron el traslado de los afectados hacia zonas más altas, donde fueron reubicados temporalmente en viviendas particulares, casas prestadas por familiares y en el tinglado comunal habilitado como albergue temporal.

Las familias evacuadas reciben asistencia alimentaria prioritaria, mientras que los equipos médicos del centro de salud local realizan visitas periódicas para brindar atención preferencial a niños y adultos mayores con problemas de salud.

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