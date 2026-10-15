Temporal en Guajayvi: escuela fue clausurada por daños tras tormenta

El cierre temporal de la Escuela Básica Nº 3939 “Profesor Albarino Añazco García”, del barrio Diocesano del distrito de Guajayvi, se decidió a través de la Comisión de Riesgo de la institución y la Asociación de Cooperadora Escolar (ACE). La infraestructura se encuentra seriamente dañada desde el temporal ocurrido hace ocho días, según explicaron.

La directora de la escuela, licenciada Liz Carmiña Ramírez, informó que, debido a este inconveniente, decidieron recurrir a la Municipalidad de Guajayvi y a la Gobernación de San Pedro. Solicitarán ayuda para la reparación de las partes dañadas de las aulas, mencionó.

Hasta el momento no obtuvieron respuesta favorable al pedido de ayuda, indicó la directora. Anunció que insistirán para tratar de solucionar la grave situación en la que se encuentra la comunidad educativa.

El temporal causó graves perjuicios

La licenciada Liz Carmiña Ramírez subrayó que el temporal de la semana pasada destruyó casi la totalidad del techo de un pabellón de cinco aulas, además de la cocina-comedor y la dirección. Asimismo, provocó graves daños en el mobiliario, los materiales didácticos y otros bienes que estaban dentro de las salas, refirió.

“Pedimos auxilio a todos los organismos que nos puedan ayudar”

“Por el difícil momento que está atravesando la comunidad educativa, pedimos auxilio a todos los organismos que nos puedan ayudar, teniendo en cuenta que nuestra escuela alberga a 120 niños de la zona, desde el prejardín hasta el noveno grado, quienes desde hace una semana están desarrollando sus clases en forma virtual por la clausura del local escolar”, enfatizó.

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No debe seguir funcionando en la situación en que la dejó el temporal

El presidente de la ACE, Rosalino Valenzuela, indicó que la institución no puede permanecer en estas condiciones durante mucho tiempo. Las instancias correspondientes tienen la responsabilidad de solucionar el problema para que las actividades académicas puedan desarrollarse normalmente, manifestó.

Están viendo la forma de ayudar a la comunidad educativa, afirman

La Secretaría de Educación de la Gobernación de San Pedro, Liz Rodi, informó que estará viendo la forma de asistir a esta escuela y a otras que también están en las mismas condiciones.

El intendente saliente de Guajayvi, Álvaro Saldívar (Alianza), explicó que desde el primer momento estuvo acompañando a la comisión de padres en el relevamiento de los daños ocasionados por el temporal, tarea a cargo del arquitecto de la Municipalidad, Alberto Fernández.

Añadió que, lamentablemente, la administración municipal se encuentra en etapa de transición, por lo que prácticamente ya es imposible realizar cualquier tipo de inversión en este período de gobierno, subrayó.