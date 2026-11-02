San Pedro: damnificados por granizada retoman movilización sobre la ruta PY11 y exigen más asistencia

Desde este lunes, los afectados por el temporal con granizada registrado el 3 de octubre realizan una marcha ocupando media calzada de la ruta PY11, en el sector del Cruce Amén del distrito de Santa Rosa del Aguaray. Permanecen instalados bajo carpas a la vera de la ruta.

El reclamo se desarrolla bajo un fuerte despliegue de efectivos de la Policía Nacional, que buscan evitar el bloqueo total de la vía y garantizar la libre circulación de vehículos. En la movilización participan numerosas familias, entre ellas una importante cantidad de niños, mujeres y hombres de los asentamientos afectados.

Exigen completar la entrega de víveres y chapas

Los manifestantes señalaron que ya recibieron 1.200 kits de víveres de los 1.500 que habían solicitado. Sin embargo, sostienen que el compromiso asumido fue entregar otros 300 kits durante esta semana para completar la cantidad requerida.

Además, reclaman 15.000 chapas para reparar las viviendas afectadas por la granizada, que provocó importantes daños en los techos y dejó a numerosas familias en una situación de vulnerabilidad.

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Advierten que volverán a cerrar la ruta

Los damnificados condicionan la instalación de una nueva mesa de diálogo con representantes del Gobierno al cumplimiento de la entrega de los 300 kits restantes y las chapas comprometidas.

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Advirtieron que, si no reciben respuestas concretas, volverán a cerrar la ruta PY11, situación que genera preocupación ante el importante despliegue policial dispuesto para garantizar el tránsito y evitar nuevos bloqueos. El escenario también mantiene latente el riesgo de enfrentamientos entre manifestantes y agentes policiales.

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Más de 3.000 personas afectadas en Santa Rosa del Aguaray

Los pobladores de los asentamientos Nueva Esperanza y Santa Bárbara denunciaron que más de 3.000 personas fueron afectadas por la granizada, que destruyó cultivos, dañó viviendas y provocó la pérdida de animales menores.

Uno de los sectores más perjudicados fue el de los productores de sandía, quienes perdieron sus plantaciones cuando estaban próximas a iniciar la cosecha. Las familias también solicitan insumos, asistencia técnica y apoyo logístico para recuperar sus terrenos y volver a producir.

Aunque la entrega parcial de víveres permitió destrabar inicialmente el conflicto, los reclamos continúan y los afectados vuelven a las calles para exigir que se cumplan los compromisos pendientes del Gobierno Central.