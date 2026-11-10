El río Paraná baja, pero mantiene niveles de inundabilidad en Ayolas

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Ayolas informó que la Alerta Hidrológica Nº 3, emitida este martes por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), señala que la cota del Paraná en el puerto local se encuentra en 5,10 metros. Para los próximos días se prevé una tendencia bajante en los caudales afluentes. No obstante, advirtió que los niveles en esta zona continuarán por encima de la cota de inundabilidad a causa de El Niño.

La altura normal del río en el puerto de Ayolas, ubicado aguas abajo de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), es de 1,80 metros. El nivel de inundabilidad se establece en 4,20 m, mientras que la cota de inundabilidad de las zonas bajas de la ciudad se ubica en 4,50 metros.

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De acuerdo con el informe, se prevén precipitaciones de baja intensidad para este miércoles y el viernes próximo sobre la zona de afluencia al embalse de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY). Los acumulados estimados oscilarían entre 5 y 10 milímetros en promedio, aunque localmente podrían alcanzar los 25 milímetros en las áreas más lluviosas.

Según el informe oficial, la evolución de los índices climáticos vinculados al fenómeno “El Niño” hace prever que, durante el trimestre comprendido entre noviembre de 2026 y enero de 2027, podrían registrarse eventos hidrológicos asociados a situaciones de aguas altas.

Más de 3.300 personas afectadas por las inundaciones provocadas por la riada

La crecida del río Paraná, asociada al fenómeno climático El Niño, dejó hasta la fecha 1.064 familias afectadas en la ciudad de Ayolas, lo que representa un total de 3.311 personas que debieron abandonar sus hogares, según los datos oficiales del Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

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Las familias damnificadas que permanecen en campamentos temporales reciben asistencia alimentaria mediante ollas populares, además de atención médica y medicamentos proporcionados por equipos de salud.

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Recomiendan no retornar aún a las casas

Desde el COE recomiendan a las familias damnificadas no retornar todavía a sus viviendas, ante las previsiones de nuevas riadas para finales de noviembre.

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