Al menos seis viviendas quedaron destechadas como consecuencia del temporal que se registró ayer en la ciudad de Pilar, departamento de Ñeembucú.

El fenómeno atmofésrico estuvo acompañado de abundantes lluvias y granizos en un corto periodo de tiempo, además de fuertes ráfagas de viento que ocasionaron daños materiales en distintos sectores de la capital departamental.

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Tras el paso del temporal, el gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón (ANR), y el intendente municipal de Pilar, Emanuel Cuevas (ANR), realizaron un recorrido por los barrios La Elisa, San Quintín e Ytororó, identificados como los sectores más afectados por el fenómeno.

Durante la visita, las autoridades verificaron las condiciones de las viviendas perjudicadas y coordinaron acciones para brindar asistencia a las familias que sufrieron el destechamiento de sus casas.

El gobernador Víctor Hugo Fornerón manifestó que, afortunadamente, no se registraron víctimas fatales ni personas heridas. Señaló que los principales perjuicios fueron materiales y que, junto con la Municipalidad de Pilar, se inició la asistencia a los afectados.

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“Tuvimos mucha lluvia en poco tiempo y también algunas ráfagas importantes que destechando algunas viviendas de la ciudad de Pilar. Felizmente no hubo víctimas ni accidentados”, expresó el gobernador.

Asimismo, indicó que no recibieron reportes de daños importantes en otros distritos del departamento y destacó la coordinación con el gobierno municipal para responder a las necesidades de las familias afectadas.

Por su parte, el intendente Emanuel Cuevas indicó que la Municipalidad ya comenzó a entregar chapas para que los damnificados puedan reparar sus viviendas y recuperar la normalidad lo antes posible.

Cortes del suministro de la ANDE

El temporal también provocó interrupciones en el suministro de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) en varios sectores de la ciudad de Pilar. Asimismo, se reportaron inconvenientes en otros puntos del departamento, particularmente en el distrito de Tacuaras, incluida la compañía Mburica.

Las fuertes ráfagas de viento que afectaron determinados sectores de Ñeembucú dejaron a su paso daños materiales y obligaron a las autoridades a desplegar acciones de asistencia.

Según los datos oficiales, en la ciudad de Pilar llovió 50 mm y volvió a inundarse el centro de la ciudad. El hecho generó nuevamente cuestionamientos por parte de los pobladores en relación con los trabajos de desagües y alcantarillados que se habían realizado en la fase A de la defensa costera.