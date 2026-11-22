Las intensas lluvias registradas al mediodía de este domingo en San Juan Bautista, Misiones, agravaron la situación de una familia del barrio Villa del Maestro, cuya vivienda se encuentra al borde de una naciente cuyo canal fue convertido en desagüe pluvial. La corriente está socavando la barranca y amenaza con derrumbar la casa.

El propietario, Édgar Macareño, manifestó su preocupación ante el peligro que representa el raudal durante cada lluvia y señaló que apenas unos 30 centímetros separan el borde del cauce de su vivienda.

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“Es muy peligroso, tiene más de 2 metros de profundidad y el agua viene muy fuerte. Acá hay niños, criaturas que juegan a la pelota y nosotros tenemos miedo de que pase algún accidente grave o de que nuestra casa misma se caiga”, expresó.

El vecino explicó que el cauce recibe el agua de gran parte del casco urbano de San Juan Bautista y que, durante las precipitaciones torrenciales, la corriente desborda y arrastra parte de la barranca.

“Ahora mismo el agua tiene un nivel bajo, pero cuando llueve torrencialmente, entre 80 y 90 milímetros, el agua pasa por todo el borde y choca ya contra la casa”, advirtió.

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Reclaman una solución urgente

Macareño señaló que ya recurrieron a las autoridades municipales y departamentales para solicitar una intervención, pero hasta el momento no obtuvieron una respuesta concreta que permita solucionar el problema.

Indicó que conversó con el intendente saliente, Ariel Girett (ANR-HC), quien le manifestó que ya no se disponía de presupuesto para ejecutar obras durante este año.

Sin embargo, considera que la situación no puede seguir esperando debido al riesgo que representa para su familia y los vecinos. También afirmó que intentó comunicarse con el gobernador de Misiones, Richard Ramírez (ANR-HC), pero no logró obtener una respuesta.

Según comentó, existe la posibilidad de construir un muro de contención, aunque esta obra requiere una evaluación técnica para determinar las características y dimensiones adecuadas, debido a la fuerza del agua que circula por el cauce.

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“Necesitamos que se construya un muro de contención reforzado, con una base de cemento, para evitar que la corriente siga socavando el terreno y llegue hasta nuestra vivienda”, manifestó el afectado.

La familia espera que las autoridades municipales y departamentales intervengan antes de que las próximas lluvias provoquen un derrumbe y ocasionen daños materiales o pongan en peligro la vida de las personas que viven en la zona.