El Gobierno Municipal de Capitán Bado declaró situación de emergencia vial distrital, tras el colapso de nueve puentes: uno en el área urbana y ocho en el área rural, entre comunidades campesinas e indígenas.

Con esta medida, se espera que el Gobierno central priorice el direccionamiento de recursos para asistir a los damnificados, expresó el abogado Enrique Bracho, presidente del Consejo de Emergencia Departamental.

No obstante, aclaró que es consciente de que todo depende de la disponibilidad presupuestaria. Señaló que el intendente de Capitán Bado, Rodney Villalba (ANR), viajó a Asunción para reunirse con el ministro del MOPC, Juan Carlos Baruja, para gestionar una respuesta rápida.

Comunidades aisladas por los puentes colapsados

Enrique Bracho informó que, si bien en algunos lugares se cuenta con caminos alternativos, varias colonias y comunidades indígenas quedaron aisladas tras el colapso de puentes en la zona.

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En cuanto a los otros distritos de Amambay, Bracho dijo que no han experimentado consecuencias tan graves. Detalló que en Bella Vista Norte hubo 13 familias afectadas por inundaciones debido al desborde del río Apa, pero que ya fueron asistidas.