Las severas precipitaciones registradas en los últimos días provocaron graves daños en la infraestructura vial de Capitán Bado, dejando un saldo de nueve puentes inhabilitados y varias arterias erosionadas.

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El intendente Rodney Villalba (ANR) señaló que actualmente se realiza el relevamiento de datos en coordinación con la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para tener una precisión en la cantidad de afectados.

Indicó que ya se activó un protocolo de asistencia inmediata con la habilitación de un establecimiento para albergar transitoriamente a los afectados. “Los recibimos en horario nocturno, les alimentamos y les damos un espacio para dormir”, puntualizó.

Declaran emergencia distrital

El jefe comunal informó que el Gobierno Municipal declaró situación de emergencia distrital por las graves consecuencias del temporal en la zona, para tratar de agilizar la consecución de recursos destinados a brindar asistencia.

Villalba anunció que estará en Asunción este miércoles para urgir al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a que realice los trabajos necesarios para recuperar la vialidad en los lugares donde colapsaron los puentes.

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Remarcó que existe un proyecto de desagüe cloacal y pluvial que serviría para solucionar el problema de infraestructura de la ciudad. Sin embargo, su ejecución es imposible con los recursos municipales, por lo que expresó la necesidad de una mayor presencia del Estado a través del Gobierno central en la zona