En la ciudad de Concepción, una vez más la fracción José Félix quedó inundada. Sus habitantes indicaron que entre la noche de ayer y la madrugada de este miércoles varios vecinos dejaron sus casas porque el agua nuevamente ingresó a sus inmuebles.

Explicaron que en la zona donde están asentadas sus viviendas, el agua de lluvia de varias zonas del distrito de Concepción cae y queda en el lugar.

Representantes de la inmobiliaria que les vendió los terrenos informaron este miércoles a los vecinos que están trabajando para poder dar una solución a los lugareños.

Puente destruido y Vallemí bajo agua

En la mañana de este miércoles, personas que estaban en el lugar donde la Industria Nacional del Cemento (INC) tiene un puente sobre el arroyo Kuriju, que desemboca en el río Paraguay, lograron filmar cuando el agua arrasó con la pasarela.

La planta prácticamente queda aislada porque los funcionarios no podrán pasar para llegar hasta la fábrica, explicaron los pobladores de Vallemí.

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Ese mismo arroyo se desbordó en otro sector y el agua está sobrepasando el nivel de la ruta PY22, en el acceso a Vallemí.

“Todo Vallemí está bajo agua, especialmente la zona ribereña del río Apa y el barrio San Carlos, que se encuentra en la entrada a la ciudad”, informó la pobladora Cinthia Rivas.

Ciudad ribereña quedó aislada

En el distrito de San Carlos del Apa el desborde de los cauces hídricos afecta a los caminos y algunas estructuras.

La zona está aislada. Las dos rutas que sirven para el acceso y la salida están inundadas, y utilizar la pista que sirve para el aterrizaje y despegue de aeronaves sería muy riesgosa, dijo el intendente Lucio Godoy (ANR-Añetete).

Desde anoche se registran lluvias en esa parte del departamento de Concepción.

El río Apa desbordó y eso no permite el uso de la balsa que conecta esta parte del departamento de Concepción con la ciudad de Caracol, Brasil.

En Itacuá dependen del río Paraguay para entrar y salir

Desde hace más de una semana, el tramo de tierra de 30 kilómetros que une Itacuá con la ruta PY22 está inundado. Los lugareños están semiaislados y solo pueden salir de la zona por el río Paraguay.

En otros distritos del departamento de Concepción donde se registraron precipitaciones reportaron que los caminos quedaron intransitables.