La resolución de la Junta Municipal de San Estanislao refiere que, a raíz de los numerosos reclamos de la ciudadanía, urge la intervención de las autoridades comunales. También recomienda gestionar el apoyo de organismos departamentales y nacionales para asistir a los damnificados por el fenómeno natural El Niño.

La emergencia distrital en San Estanislao está enfocada principalmente en los caminos vecinales, puentes colapsados, viviendas destruidas y pérdidas de cultivos.

El presidente de la Junta Municipal, Carlos Sosa (ANR), explicó que muchas comunidades se encuentran aisladas por el corte de los caminos vecinales ocasionado por las lluvias. También hay familias que perdieron sus casas y cultivos por los sucesivos temporales, las cuales deben ser asistidas lo antes posible.

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El edil añadió que la propuesta de declaración de emergencia distrital presentada por tres concejales fue aprobada por unanimidad de los 12 integrantes de la Junta Municipal.

La iniciativa tiene como propósito recurrir de inmediato a la Gobernación de San Pedro, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Ministerio de Desarrollo Social (MDS).

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Sosa consideró que, durante los 60 días de emergencia declarada dentro del municipio, se hará todo el esfuerzo para, por lo menos, solucionar los problemas más urgentes que afectan a las distintas poblaciones de la zona rural y de algunos barrios ubicados en el casco urbano. Las más perjudicadas son las familias asentadas cerca de los cauces hídricos, cuyas casas se encuentran en peligro de derrumbe.

Primeras intervenciones

Por su lado, el intendente Carlos Verón (ANR), dijo que están realizando las primeras intervenciones en los lugares con mayores inconvenientes, comenzando por los caminos rurales que se encuentran intransitables. Añadió que sin acompañamiento de las instituciones mencionadas no se podrá solucionar los problemas generados por por los temporales.