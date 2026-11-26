La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) emitió el miércoles una alerta hidrológica en la que informó sobre un sostenido aumento de los caudales del río Paraná y anticipó que la tendencia ascendente podría mantenerse durante los próximos días.

En el puerto de Ayolas, para hoy se esperan niveles de entre 4,10 y 4,50 metros, mientras que para los próximos días las marcas podrían ubicarse entre 4,50 y 4,70 m.

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La cota normal en esta localidad es de 1,80 metros, mientras que el nivel de alerta está fijado en 4,20 m y el de inundabilidad, en 4,50 metros. De cumplirse las proyecciones, el río podría alcanzar y superar este último nivel.

Lluvias y fenómeno de El Niño

Según el reporte técnico, el incremento responde a las precipitaciones registradas tanto en la cuenca de aporte directo al embalse como en la cuenca del río Iguazú, además de las variaciones en las descargas de las centrales hidroeléctricas emplazadas en esta última.

Asimismo, la EBY señaló que la evolución de los índices climáticos vinculados al fenómeno de El Niño permite prever, con un alto grado de probabilidad, la ocurrencia de eventos hidrológicos asociados a aguas altas durante el trimestre comprendido entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

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Caudales en aumento

Para el cierre de la jornada del miércoles último, el caudal afluente previsto al embalse de la Central Hidroeléctrica Yacyretá ronda los 24.500 m³/s. Sin embargo, las proyecciones indican que podría aumentar hasta ubicarse entre los 25.000 y 26.000 m³/s durante los próximos días.

La evolución dependerá de las lluvias pronosticadas y de la operación de las represas ubicadas aguas arriba.

Monitoreo

Desde la EBY aseguraron que mantienen un monitoreo permanente de las condiciones hidrometeorológicas. Asimismo, recordaron que las estimaciones actuales están sujetas a revisión conforme evolucionen las precipitaciones en la región.

Ante este escenario, instaron a la población ribereña a mantenerse atenta a los próximos avisos oficiales.