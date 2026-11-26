La Junta Departamental de Amambay se reunió en la tarde de este jueves para tratar la dramática situación, especialmente vial, que afecta a la ciudad de Capitán Bado tras el colapso de nueve puentes, las calles erosionadas y las inundaciones causadas por las intensas lluvias registradas en la zona.

La sesión, presidida por el concejal Luis Carlos Riquelme (ANR), contó con la presencia del gobernador “Juancho” Acosta (ANR), quien expuso que los recursos a nivel local son muy limitados para hacer frente a la situación, por lo que se solicitó apoyo al Ejecutivo y al Legislativo nacional.

El presidente de la Junta Departamental, Luis C. Riquelme, pidió a las autoridades nacionales prestar especial atención al departamento de Amambay, teniendo en cuenta la difícil situación que atraviesan muchas familias de la zona.

Piden declaración de emergencia a nivel del Congreso

El gobernador de Amambay, “Juancho” Acosta, informó a los ediles departamentales que mantuvo una reunión tanto con el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos Baruja, como con el senador Juan Carlos Galaverna (ANR).

Tras el encuentro, el legislador presentó ante la Cámara Alta un proyecto de declaración de emergencia ambiental, social y comunitaria en Capitán Bado debido al colapso de la infraestructura vial que afecta a una importante parte de la población.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Capitán Bado: esperan que se priorice la asistencia estatal tras la declaración de emergencia distrital

La ciudad de Capitán Bado fue el municipio amambaiense que sintió con mayor fuerza el impacto de temporales, ya que colapsaron puentes, varios caminos quedaron erosionados, numerosas casas se inundaron y algunas comunidades quedaron aisladas.

El Ejecutivo departamental informó, además, que parte de los damnificados recibieron una primera asistencia con chapas, víveres y otros elementos básicos de subsistencia de parte de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para enfrentar la crítica situación.