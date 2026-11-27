El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Ayolas reportó que, en las últimas 24 horas, la cota del Paraná experimentó un incremento de 27 centímetros a raíz del fenómeno climático El Niño caracterizada por constantes lluvias.

En esta zona, el nivel normal del río es de 1,80 metros y actualmente se encuentra en 4,94 metros. La altura de alerta en el puerto de Ayolas está establecido en 4,20 metros, mientras que la de inundabilidad es de 4,50 metros.

Preocupación por las familias y productores

El intendente de Ayolas, José Mutti (ANR-Añetete), manifestó que el nuevo repunte del río genera preocupación en la zona, ante la posibilidad de que vuelva a afectar a familias y productores locales, luego de que una bajante previa permitiera una tregua temporal tras una crecida repentina provocada por El Niño.

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De acuerdo con lo expresado por Mutti, la situación ya estaba contemplada en los pronósticos y alertas emitidos por los técnicos de hidrología de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y otros profesionales, en un contexto marcado por El Niño.

“Aunque el descenso del nivel del río Paraná permitió cierto alivio tras el ingreso abrupto de agua, persiste el temor de que un nuevo aumento golpee nuevamente a las comunidades, incluidas aquellas familias que habían regresado a sus viviendas y ahora podrían verse obligadas a trasladar sus pertenencias a otros sitios”, dijo el ejecutivo distrital.

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<b>Prevén nueva asistencia</b>

Además, mencionó que desde la Municipalidad de Ayolas se organizan nuevas acciones de asistencia para las familias, con el acompañamiento de organismos como la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), la EBY y la Gobernación de Misiones.

También se contempla continuar con la ayuda a los productores ante un eventual nuevo repunte del río Paraná.

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