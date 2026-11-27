El ingeniero Mario Martínez, responsable de la oficina de Pesca del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) en Ayolas, informó que los procedimientos se llevan adelante de manera conjunta con personal de la Prefectura Naval de la zona.

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Los controles abarcan sectores como Corateí y Panchito López (Yabebyry), además de otras áreas bajas y cursos de agua de la jurisdicción.

Según explicó Martínez, la pesca irregular se practica principalmente durante la noche, situación que dificulta la detección de redes y espineles instalados en el cauce del río Paraná. Durante los procedimientos se encontraron elementos que contenían carnadas y peces atrapados.

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Ante esta situación, los intervinientes procedieron a liberar los ejemplares capturados y retirar los elementos de pesca, que posteriormente fueron depositados en la Prefectura Naval.

El funcionario instó a los pescadores a respetar la veda pesquera, que en esta zona del país se extenderá hasta el próximo 21 de diciembre.

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“Pedimos a todos los pescadores que respeten la veda, ya que son ellos los que se están perjudicando directamente con este tipo de actividades. El incumplimiento perjudica, en primer lugar, a quienes dependen de esta actividad”, manifestó Martínez.

Repunte del río favorece el desove

Durante los controles también se destacó que el repunte del río Paraná favorece la recuperación de los cardúmenes. Con la crecida, se llenan tajamares y arroyos que ofrecen ambientes tranquilos para que los peces puedan desovar.

Esta situación genera expectativas favorables respecto a la reproducción y posterior presencia de peces durante la próxima temporada de pesca.

“Creo que en esta temporada se tendrán muchos peces, porque ellos buscan lugares tranquilos, como los arroyos y tajamares, para desovar”, expresó Martínez.

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