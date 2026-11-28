De acuerdo con la actualización de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), el territorio paraguayo inicia el fin de semana bajo un cielo mayormente cubierto y un ambiente predominantemente cálido. Si bien se registran lluvias dispersas durante la madrugada y la mañana, las condiciones tenderán a mejorar de manera progresiva en el transcurso del día en todas las regiones.

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Asunción y alrededores

En la capital del país, el amanecer se registró con cielo cubierto, una humedad del 94% y vientos del Sur a 13 km/h. Durante la mañana, el ambiente se mantiene de fresco a cálido, con marcas entre los 19 °C y 26 °C, cielo mayormente nublado.

Además, se esperan lluvias leves y dispersas que irán cesando con el correr de las horas. Ya hacia la tarde se espera una mejora en las condiciones, conservando el cielo mayormente nublado, los vientos del Sur y una temperatura máxima que alcanzará los 30 °C.

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En la Región Oriental

En el resto de la Región Oriental, el escenario será similar, con vientos del Sur o Sureste y temperaturas agradables a cálidas. En el Norte, tanto Concepción como San Pedro alcanzarán máximas de 30 °C, con mínimas de 23 °C y 21 °C respectivamente, mientras que Pedro Juan Caballero oscilará entre los 22 °C y 29 °C.

En el centro y este del país, Salto del Guairá registrará una mínima de 21 °C y una máxima de 30 °C, con vientos que rotarán del Noreste al Sur. Por su parte, Ciudad del Este tendrá extremos de 20 °C y 29 °C; Coronel Oviedo y Villarrica compartirán registros de 19 °C de mínima y 29 °C de máxima; y tanto Caacupé como Paraguarí llegarán a los 28 °C, partiendo desde mínimas de 20 °C y 19 °C, respectivamente.

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Hacia el Sur, Caazapá y San Juan Bautista marcarán temperaturas de entre 19 °C y 28 °C. Pilar tendrá un amanecer fresco con 18 °C y una máxima de 28 °C, mientras que Encarnación registrará la máxima más baja de toda la jornada con 27 °C, tras una mínima de 19 °C.

En el Chaco

Por su parte, en la Región Occidental se sentirá mayor calor durante la tarde, también acompañado de lluvias dispersas iniciales y una posterior mejora.

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Fuerte Olimpo anotará la temperatura más alta a nivel nacional con una máxima de 32 °C y una mínima de 24 °C. En Pozo Colorado el termómetro irá de los 21 °C a los 31 °C, y en Mariscal Estigarribia las marcas se ubicarán entre los 22 °C y 29 °C.