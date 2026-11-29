Las autoridades de San Pedro declararon emergencia, pero aseguraron que no cuentan con recursos suficientes para hacer frente a la situación. Ante la situación urge un plan de acción del Gobierno central, tanto para la recuperación vial como para la asistencia a las familias afectadas.

Unos 450 oleros afectados por el desborde

El río Aguaraymí desbordó y afecta a unos 450 oleros de Nueva Germania, Tacuatí, San Pedro de Ycuamandyyú y Santa Rosa del Aguaray, quienes enfrentan importantes pérdidas económicas debido a la inundación de sus zonas de trabajo.

La situación también es preocupante en las áreas ribereñas del río Aguaray Guazú, cuyo desborde perjudica a pobladores de Lima y Santa Rosa del Aguaray.

Las comunidades afectadas enfrentan dificultades para desarrollar sus actividades y reclaman respuestas ante las consecuencias de las inundaciones.

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El río Jejuí también está desbordado

El río Jejuí registra desbordes que afectan a pobladores de San Pablo y San Pedro de Ycuamandyyú. En varios puntos, el agua cortó caminos y dejó sectores rurales con serias dificultades de comunicación.

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Las intensas lluvias provocaron enormes raudales que arrasaron tramos de caminos de tierra, complicando el traslado de estudiantes, trabajadores y productores.

Puerto Antequera, en alerta por el río Paraguay

Mientras varios cauces ya desbordaron, el río Paraguay continúa en preocupante repunte, lo que mantiene en alerta a las comunidades ribereñas de Puerto Antequera.

Los pobladores se movilizan y permanecen atentos ante la posibilidad de un eventual desborde que pueda afectar viviendas y zonas bajas.

Emergencia vial sin recursos para responder

La crisis hídrica se suma al deterioro extremo de las rutas pavimentadas y los caminos rurales de San Pedro. Las vías se encuentran minadas de baches y varios tramos quedaron intransitables tras las últimas precipitaciones.

Aunque los 22 municipios y la Gobernación de San pedro declararon emergencia, las instituciones locales reconocen que no disponen de recursos suficientes para reparar los caminos ni atender todas las necesidades de las comunidades.

La situación ya fue motivo de fuertes cuestionamientos al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) por parte de los intendentes del departamento, quienes conformaron el Consejo de Intendentes del Segundo Departamento para unificar reclamos y buscar soluciones conjuntas.

Reclaman un plan urgente del Gobierno central

El escenario en San Pedro es cada vez más preocupante: ríos desbordados, oleros afectados, viviendas bajo agua, caminos cortados y familias expuestas al aislamiento.

Ante la magnitud de la emergencia, las autoridades y comunidades reclaman una intervención coordinada del Gobierno central, con asistencia para los damnificados y recursos para recuperar la infraestructura vial.

La crisis supera la capacidad de respuesta de los municipios y exige medidas urgentes para evitar que las lluvias sigan agravando las pérdidas y el aislamiento de las comunidades sampedranas.