En medio de una de las peores crisis viales del departamento, agravada por las intensas lluvias que destruyeron caminos y dejaron aisladas a comunidades rurales, intendentes de San Pedro conformaron el Consejo de Intendentes del Segundo Departamento y plantearon fuertes cuestionamientos al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

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La reunión se desarrolló en la ciudad de General Francisco Isidoro Resquín, con la participación de 19 de los 22 intendentes. Tres jefes comunales estuvieron ausentes.

Pedro Santacruz preside el Consejo de Intendentes

Durante el encuentro, los intendentes conformaron oficialmente el Consejo de Intendentes del Segundo Departamento. El ingeniero Pedro Santacruz (ANR) fue electo presidente por unanimidad, mientras que el ingeniero Abel Brítez (PLRA) quedó como vicepresidente.

Los jefes comunales abordaron diversas problemáticas que afectan a sus respectivos distritos, aunque la crisis vial concentró gran parte de las discusiones, debido a los graves daños ocasionados por las últimas precipitaciones.

Fuertes críticas al MOPC por la falta de respuestas

Los intendentes cuestionaron la falta de respuestas operativas del MOPC ante la emergencia vial que atraviesa San Pedro.

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Los caminos rurales se encuentran en deplorable estado, varios tramos fueron cortados por raudales y numerosas comunidades quedaron aisladas. A esto se suma el deterioro de las rutas pavimentadas, que presentan enormes baches y representan un peligro para quienes transitan diariamente.

Durante la reunión, los jefes comunales analizaron la posibilidad de plantear modificaciones legales y administrativas para mejorar la capacidad de respuesta en materia vial.

Entre las propuestas figura la renovación del parque de maquinarias del MOPC, cuyos equipos, según señalaron, se encuentran obsoletos. También cuestionaron la situación de los funcionarios encargados de los trabajos viales, mencionando la avanzada edad de parte del personal y la necesidad de mejorar la productividad.

Una de las alternativas planteadas consiste en transferir recursos disponibles directamente a los municipios, para que puedan ejecutar trabajos de reparación y mantenimiento de caminos rurales, o bien impulsar una renovación de maquinarias y personal del organismo estatal.

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Emergencia vial sin recursos suficientes

Varios municipios ya declararon emergencia vial y la Gobernación también adoptó medidas en ese sentido. Sin embargo, las instituciones locales reconocen que no cuentan con recursos suficientes para reparar los caminos y atender las necesidades de las comunidades.

La situación se agravó con las últimas lluvias, que provocaron inundaciones, enormes raudales y cortes de caminos, dejando a familias, estudiantes, productores y trabajadores con serias dificultades para trasladarse.

También analizaron Hambre Cero y la participación en Opaci

Durante la reunión, los intendentes también abordaron otros temas de interés municipal.

Uno de ellos fue el programa Hambre Cero, sobre el cual plantearon analizar la posibilidad de que su ejecución pase a manos de los municipios, a fin de evaluar una administración más cercana a las necesidades de cada comunidad.

Asimismo, algunos jefes comunales consultaron sobre la utilidad de formar parte de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), los beneficios que ofrece a sus municipios socios y el tipo de apoyo que debería brindar a las administraciones locales.

Otros puntos relacionados con la gestión municipal también fueron tratados durante esta primera reunión del Consejo de Intendentes.

Ríos desbordados y pérdidas para los oleros

La emergencia también afecta a las comunidades ribereñas. El desborde del río Aguaraymí golpea a los oleros de Nueva Germania, Tacuatí, San Pedro de Ycuamandyyú y Santa Rosa del Aguaray, quienes sufren importantes pérdidas económicas a raíz de las inundaciones.

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El río Jejuí también registra desbordes, mientras que el río Paraguay experimenta un preocupante repunte, manteniendo en alerta a pobladores de las zonas bajas.

Un departamento golpeado por la crisis vial

Las rutas pavimentadas, como la PY08 y la PY22, presentan un deterioro severo, con numerosos baches y tramos peligrosos. Los caminos de tierra, por su parte, quedaron prácticamente destruidos en varios sectores tras las últimas precipitaciones.

La conformación del Consejo de Intendentes busca fortalecer la organización de los gobiernos locales y unificar los reclamos ante el Gobierno central, en un momento en que la crisis vial y las inundaciones superan la capacidad de respuesta de los municipios y de la Gobernación.

Los jefes comunales esperan que la nueva instancia permita impulsar soluciones concretas y que el MOPC asuma un mayor compromiso con las necesidades del segundo departamento.