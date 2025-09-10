Policías heridos en enfrentamiento en Caaguazú ya fueron dados de alta

En la madrugada de este miércoles se frustró un asalto a un convoy de transportadores de encomienda que pasaba por el departamento de Caaguazú.

En el intercambio de disparos, tres agentes policiales resultaron con heridas leves, fueron auxiliados y llevados al Sanatorio Privado del Este de Caaguazú, bajo observación médica, sin estar en riesgos sus vidas.

Dos de los tres heridos fueron trasladados hasta Asunción, ya que requerían cirugía. Con respecto a ellos, el doctor Derlis León, jefe de servicio médico del hospital Rigoberto Caballero, comentó que ya fueron dados de alta.

“Recibimos dos pacientes derivados de la ciudad de Caaguazú, posterior a un enfrentamiento. Uno de ellos se llama Gustavo Bernal, de 42 años, e ingresó con dos heridas de arma de fuego. Uno en la región glútea y la bala se encuentra alojada en zona muscular, sin la necesidad de retiro”.

Seguido manifestó: “El otro paciente es Henry Corrales de 26 años, con dos heridas de arma de fuego, una en la mano derecha y otra en el muslo izquierda. En el muslo tiene un refilón de 5 centímetros de longitud y ya recibió la sutura correspondiente”.

“Ambos pacientes se encuentran bastante estables y ya fueron dados de alta. En cuanto al tercer, que fue atendido en el Sanatorio Privado del Este de Caaguazú, también ya fue dado de alta", finalizó.