Ayolas se prepara para la 24ª edición del Concurso Internacional de Pesca

La jornada de la competencia organizada por el Club de Pesca Yacyretá de Ayolas tendrá una duración de ocho horas de pesca embarcada, desde las 08:00 hasta las 16:00. Los equipos estarán conformados por hasta tres personas, explicó el coordinador general del evento, Milciades Gómez Penayo.

El torneo contempla dos modalidades: Dorado y Variada (esta última compuesta por 13 especies). Para consagrarse campeón general del certamen, el equipo deberá registrar capturas en ambas categorías, agregó.

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Gran expectativa e inscriptos internacionales

Gómez Penayo expresó que la organización ya registra más de 60 embarcaciones inscriptas y proyecta superar las 200 lanchas participantes, lo que representaría la presencia de más de 600 pescadores en aguas del río Paraná.

Entre las delegaciones confirmadas figuran competidores internacionales provenientes de San Pablo (Brasil), dos de Formosa y una de Santa Fe (Argentina).

A nivel nacional, se contará con la participación de equipos procedentes del Chaco paraguayo, Horqueta, San Pedro del Ycuamandyyú, Ciudad del Este y otros puntos del país.

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Inyección económica ante la amenaza de “El Niño”

El coordinador manifestó que, frente a las alertas por posibles inundaciones asociadas al fenómeno “El Niño”, la realización del concurso representa un alivio económico para la comunidad, debido a que moviliza sectores como la hotelería, el comercio y la venta de carnadas.

“Según informes técnicos de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), las crecidas importantes del río Paraná recién se prevén para mediados de octubre, por lo que las condiciones para la fecha del evento están garantizadas”, expresó Milciades Gómez.

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Premios y reglamento

Además de trofeos y medallas para los diez primeros puestos de cada modalidad deportiva, el concurso ofrecerá importantes premios que serán sorteados por bolillero entre los números de embarcación.

El primer premio será de G. 50.000.000; el segundo, un motor fuera de borda Mercury 0 km de 15 HP; y el tercero, G. 10.000.000.

Como parte de la premiación adicional, se prevén cuatro montos de G. 2.500.000 y un generador eléctrico de 1 HP.

Las inscripciones no tienen un límite de tiempo y se permitirá el registro de participantes inclusive el mismo día del evento. Sin embargo, el reglamento establece como requisito obligatorio para participar de los sorteos que la embarcación zarpe y permanezca pescando en el agua al menos durante una hora.

Los interesados en obtener mayor información se pueden comunicar al (0975) 613 443.

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