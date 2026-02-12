Ayala y el enojo de Alfonso por el cambio: “Le pedí disculpas”

Brahian Ayala fue el autor del gol de la clasificación de 2 de Mayo a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. El atacante de 30 años estaba en el banco de suplentes al momento de la falta, pero cuando el juez Flavio Rodrigues de Souza sancionó penal, el futbolista paraguayo pidió al técnico Eduardo Ledesma ingresar para lanzar el disparo.

Ledesma aceptó la pedido y realizó el cambio: el cartel mostró el número 7 de Elías Alfonso, quien estaba listo para ejecutar el remate desde los 12 pasos. Por este motivo, la salida del ex Tacuary fue con gestos de enojo y malestar. Al finalizar el partido, Ayala contó que conversó con el mediocampista ofensivo y aclaró que “le pedí disculpas”.

El cambio para la ejecución del penal

CAMBIO DE EJECUTANTE ¡EN MEDIO DEL PARTIDO! Y GOLAZO HISTÓRICO: Alfonso iba a patear el penal, pero el DT Ledesma decidió que ingrese Ayala, quien le rompió el arco a Duarte y estampó el 1-1 (2-1 global) de 2 De Mayo ante Alianza Lima.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/GrDIqwgqF3 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 12, 2026

Ayala a Alfonso: “Le pedí disculpas”

“Es un hermano, se que lo va a entender. Le pedí disculpas, tenia que entrar porque sentía esa corazonada de que tenía que entrar a patear el penal”, explicó el ex Sportivo Luqueño a la transmisión internacional después del 1-1 con Alianza Lima por la revancha de la Fase 1 en el estadio Alejandro Villanueva de la ciudad de Lima.

