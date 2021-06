La pretemporada de Cerro y Olimpia: bajas, ausencias, refuerzos y fotos

Cerro Porteño y Olimpia afrontarán un semestre con tres torneos: la Copa Libertadores, el torneo Clausura y la Copa Paraguay. El Ciclón y el Decano abrirán la segunda parte del año en julio y con los octavos del certamen continental contra Fluminense e Internacional, respectivamente. Ambos planteles comenzaron con la pretemporada: los dirigidos por Francisco Arce activan entre Asunción e Ypané, mientras que los conducidos por Sergio Orteman trabajan en Encarnación.

Arce y compañía utilizan las instalaciones del club, en la Ollita, La Nueva Olla y el Parque Azulgrana. El DT arrancó las tareas el viernes pasado con las ausencias de Alberto Espínola, Santiago Arzamendia (no hay oferta formal del Cádiz), Mathías Villasanti (no llegó ninguna propuesta) y Ángel Cardozo Lucena, quienes disputan la Copa América con la selección paraguaya, y las de Julio Dos Santos, Aldo Maíz, Sergio Bareiro y Ronaldo Martínez, quienes no siguen en la institución.

En el caso de los refuerzos, Fernando Romero comenzó las tareas desde el día uno, con los hisopadas y la primera actividad, el viernes pasado en Barrio Obrero. Arce aguarda por Rafael Carrascal, el volante colombiano de 28 años que enfrentó al Azulgrana en la fase de grupos de la Copa Libertadores y por Luis Fariña, quien reactiva el vínculo después de suspender el mismo a causa de un trastorno de ansiedad, que alejó al jugador del fútbol desde 2019. ¿Llega Rodrigo Fernández Cedrés?

Por su lado, Orteman trasladó a la plantilla al sur, donde concentran y activan en el Awa Resort Hotel. Dos de los refuerzos, el central Agustín Ale y el lateral Tobías Castellano, viajaron con el grupo el miércoles, mientras que Víctor Salazar, el lateral exSan Lorenzo de Almagro, llegó este jueves. Además de las caras nuevas, Fernando Cardozo y Alan Vargas regresaron de los respectivos préstamos con el Vizela de Portugal y Resistencia de la División Intermedia, respectivamente.

Entre los ausentes, Alfredo Aguilar y Braian Ojeda están con la Albirroja de Eduardo Berizzo en el torneo de selecciones, mientras que son doce los futbolistas que no siguen Luis de la Cruz y Jorge Rojas, quienes fueron presentados en Sol de América, Carlos Rolón, Rodrigo Rojas, Robert Ergas, Édwar López, Alan Benítez, Diego Torres, Willian Candia, Wilson Ibarrola, Nicolás Domingo y Diego Polenta. La salida masiva fue para recortar el presupuesto del plantel.