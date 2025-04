Estadio de Olimpia: demolición sin planos aprobados

En medio de la gran incertidumbre en que todo está parado por una cuestión financiera, y sobre todo de espacio físico, saltó que la Municipalidad de Asunción podría parar las obras por la falta de permiso o aprobación de planos del nuevo estadio de Olimpia en Para Uno.

Al respecto, en conversación con ABC, el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), dijo que el club Olimpia había solicitado, y le fue otorgado, el permiso para la demolición del antiguo estadio en Para Uno. Con respecto al permiso para iniciar las obras, aclaró que aún no se presentó el proyecto. “Mal se puede suspender un proyecto que no fue presentado. Cómo yo no voy a aprobar el plano, qué plano, si ellos todavía no presentaron”, expresó.

Rodríguez se excusó de dar detalles con respecto a la fecha en la qué se solicitó la autorización de demolición, pero dijo que “ellos empezaron a demoler una vez que salió la autorización”.

En cuanto a la construcción, negó que se hayan iniciado y aseguró que recién empezarán una vez que se tenga la autorización municipal. “Hoy por hoy ya es rápido aquí, desde que nosotros implementamos el nuevo sistema Satî, porque se trabaja a la par en las distintas dependencias en donde se necesita la aprobación”, explicó.

A fines de noviembre pasado empezó la demolición del estadio Osvaldo Domínguez Dibb, denominación que rige desde el 2 de marzo de 2024, cuando en asamblea de la entidad se autorizó el cambio de nombre de Manuel Ferreira al actual.

Antes del viaje a Bolivia, el martes, temprano, el titular franjeado, Rodrigo Nogués, dejó en duda que se pueda sostener la elección de FIFA como escenario de uno de los partidos del Mundial 2030.