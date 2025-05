Olimpia vs. Libertad minuto a minuto por el fútbol paraguayo

Olimpia y Libertad juegan la vigésima fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo. En simultáneo con Sportivo Ameliano vs. Cerro Porteño y Atlético Tembetary vs. Guaraní, el Decano y el Gumarelo juegan a las 19:30, hora de Paraguay, en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Olimpia vs. Libertad minuto a minuto en vivo

19:00 La tabla de posiciones del torneo Apertura

Libertad empató; Cerro Porteño ganó y Guaraní perdió: la tabla de posiciones mantiene al Gumarelo en la punta, pero con solo 3 puntos de ventaja con respecto al Ciclón.

18:55 Nacional vs. Olimpia no será en Encarnación

Nacional modificó la localía frente a Olimpia por la fecha 21 del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo. En principio, el partido fue programado para el Villa Alegre de Encarnación.

18:50 Libertad realiza el calentamiento en Sajonia

Los jugadores de Libertad, encabezados por Rodrigo Morínigo, activan con la entrada en calor en la previa del clásico vs. Olimpia.

18:45 La formación confirmada de Libertad vs. Olimpia

Libertad está definido: la alineación del Gumarelo para el clásico blanco y negro vs. Olimpia.

18:40 Olimpia ingresa a realizar la entrada en calor

Los jugadores de Olimpia entran al campo de juego para los trabajos de calentamiento previos al clásico vs. Libertad.

18:35 La formación confirmada de Olimpia vs. Libertad

Olimpia está definido: la alineación del Decano para el clásico blanco y negro vs. Libertad.

18:30 ¿Qué necesita Cerro Porteño para campeonar?

Cerro Porteño es el único de los perseguidores que descontó puntos a Libertad y quedó a solo 3 unidades cuando hay 9 por disputar. El Ciclón sueña con el título, pero no depende de sí.

18:15 La combinación que consagra campeón a Libertad

Libertad tiene la primera oportunidad de conquistar el torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo, pero no depende de sí mismo. Cerro Porteño, el escolta, y Guaraní, el tercero, juegan en simultáneo.

18:00 La definición del Apertura, por ABC Cardinal

Libertad, Cerro Porteño y Guaraní juegan en simultáneo por la fecha 20 del torneo Apertura 2025. El fútbol paraguayo puede coronar al primer campeón de la temporada y lo vivís en vivo con el Cardinal Deportivo.

17:45 Cerro, obligado a ganar y ¡alentar por Olimpia!

Cerro Porteño enfrenta a Sportivo Ameliano por la vigésima fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo. La V Azulada y el Azulgrana juegan en simultáneo con Libertad vs. Olimpia y Atlético Tembetary vs. Guaraní.

17:30 Guaraní, ganar y esperar por las derrotas de...

Guaraní enfrenta a Atlético Tembetary por la vigésima fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo. El partido es en simultáneo con Olimpia vs. Libertad y Sportivo Ameliano vs. Cerro Porteño.

17:15 Olimpia vs. Libertad, la primera chance...

Olimpia y Libertad disputan hoy una nueva edición del clásico blanco y negro. El Decano y el Gumarelo juegan por la vigésima fecha del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo, en simultáneo con Sportivo Ameliano vs. Cerro Porteño y Atlético Tembetary vs. Guaraní.

17:00 ¿A qué hora juega Olimpia vs. Libertad?

Olimpia y Libertad disputan hoy la fecha 20 del torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo. Conozca a qué hora empieza el partido.