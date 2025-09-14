Nacional vs. Olimpia: duodécima fecha en vivo

El encuentro, que en principio estaba previsto para las 16:30, fue adelantado a las 15:30. Este cambio se debe a que el sistema de iluminación del estadio Arsenio Erico se encuentra inoperativo por las obras de montaje de tribunas prefabricadas en el sector este.

La Academia llega a este compromiso en un gran momento. Viene de vencer a Recoleta FC y buscará dejar los en casa los puntos que le permitan acercarse al único líder del torneo, Guaraní, y quedar a solo tres unidades del Aurinegro.

Por su parte, el Decano intentará reivindicarse ante un rival de cuidado, después de su derrota ante el 2 de Mayo. Para Olimpia, este partido no solo representa el desafío de romper un historial reciente desfavorable, ante el entrenador tricolor, Pedro Sarabia, quien se mantiene invicto en 14 partidos dirigiendo contra el franjeado.

Nacional vs. Olimpia: minuto a minuto en vivo

15′ ¡Nacional duplica la ventaja!

Nacional duplica la diferencia en el marcador, con una gran acción colectiva que derivó en la inspiración de Carlos Arrúa, quien en tres cuarto de terreno metió el pase de cachetada que dejó de cara al gol a Hugo Iván Valdez y este sometió a Lucas Verza con una definición colocada al costado izquierdo del guardameta franjeado.

6′ ¡Nacional inaugura el marcador!

Nacional inaugura el marcador, con el tanto que tuvo su origen en una gran maniobra individual de Orlando Gaona Lugo quien con velocidad dejó atrás a tres jugadores de Olimpia, para ganar línea de fondo y meter el centro al segundo poste, donde Carlos Arrúa aplicó el cabezazo colocado a contrapierna que dejó sin chances de reacción al portero Lucas Verza.

15:30 ¡Comienza el partido en La Visera!

Nacional y Olimpia ya juegan en el estadio Arsenio Erico de Barrio Obrero, en el duelo correspondiente a la duodécima ronda del Torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo.

14:30 Nacional, con equipo confirmado

El entrenador tricolor, Pedro Sarabia presentará el siguiente equipo para recibir a Olimpia: Gerardo Ortiz; Claudio Núñez, Alexis Cañete, Thomas Gutiérrez y Darío Cáceres; Orlando Gaona Lugo, Fabrizio Jara, Juan Fernando Alfaro y Hugo Iván Valdez; Carlos Arrúa y Ignacio Bailone.

14:30 Olimpia, con once definido

El conductor franjeado, Éver Hugo Almeida anuncia el siguiente once para visitar a Nacional: Lucas Verza; Lucas Morales, Orlando Junior Barreto, Manuel Capasso y Alexis Cantero; Rodney Redes, Alan Ledesma, Richard Ortiz e Iván Leguizamón; Adrián Alcaraz y Carlos Sebastián Ferreira.

⚽️ 𝐓𝐨𝐫𝐧𝐞𝐨 𝐂𝐥𝐚𝐮𝐬𝐮𝐫𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟓.



📋 Nuestra alineación para el encuentro de esta tarde.



¡Vamos, Decano! ⚔️ #SoyDelOlimpia ⚪️⚫️⚪️ pic.twitter.com/kzenvu79KP — Club Olimpia (@elClubOlimpia) September 14, 2025

