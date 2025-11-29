Apasionante definición del Clausura 2025

Cerro Porteño, el Ciclón de Barrio Obrero (43 puntos), que enfrenta a Atlético Tembetary, en el Defensores del Chaco, depende de sus propias fuerzas para lograr la corona, a diferencia del Cacique, Guaraní (42), que juega contra el Sportivo Luqueño, en el Deportivo Capiatá.

Lea más: Cerro Porteño, con inhibición de la FIFA

El Legendario necesita una mano del “Tembe” para llegar a la consagración, obviamente conquistando los puntos en disputa contra los auriazules, con una temporada de baja cosecha.

Cerro tiene todo para campeonar después de cuatro años. Cuenta con un nivel de juego parejo y con figuras desequilibrantes. Además Lidiará contra un rival descendido, que se quedará con la millonaria recaudación.

El reconocido hincha azulgrana, el empresario Óscar Rafael Ortega, ofrece 10.000.000 de guaraníes para cada goleador de Luqueño frente a Guaraní, con el objetivo de estimular a sus jugadores y puedan eventualmente ayudar a Cerro, “por las dudas”.

Los azulgranas van por su trigesimoquinto trofeo de campeón, mientras que los aurinegros sueñan con llegar al decimosegundo, aunque requieren una combinación casi milagrosa para terminar en la cima, aunque en el deporte se dan las sorpresas, más aún en el fútbol.