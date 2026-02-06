Recoleta goleó 3-0 a San Lorenzo: Paseo del Canario en Ciudad Universitaria

Decepecionante imagen del Rayadito

Recoleta supo capitalizar los descuidos defensivos de San Lorenzo y convirtió el segundo tiempo en una victoria categórica para sumar tres puntos en su visita a la Ciudad Universitaria.

La imagen dejada por el Rayadito fue decepcionante que volvió a exhibir serias falencias y terminó claramente superado por el Canario que no desaprovechó las oportunidades.

El conjunto santo no logra hacer pie en su regreso a la División de Honor, acumula cuatro derrotas consecutivas y continúa anclado en el último lugar de la tabla, encendiendo todas las alarmas en el campamento albirrojo.

Las miradas ahora apuntan al técnico Sergio Orteman, quien todavía no encuentra el funcionamiento necesario para sacar a su equipo de la racha negativa.

Si bien la primera mitad fue pareja y disputada, no hubo aproximaciones peligrosas frente a las porterías; quizás la alta temperatura registrada ayer fue uno de los factores de la baja intensidad del juego.

Sin muchas llegadas, el marcador sin goles fue justo al cierre de la etapa inicial.

En la segunda parte, Recoleta tuvo una avivada por el sector derecho, agilizando un lateral que dejó prácticamente solo a Wilfrido Báez, quien definió tras eludir al portero Cristóforo para decretar el primer gol del partido.

Minutos más tarde, un error garrafal de Aldo Quiñónez al intentar salir jugando fue capitalizado por la presión del Canario y aprovechado por Aldo González, quien acababa de ingresar.

La sentencia llegó cerca del final con un contragolpe bien gestado por Héctor López, que envió un centro al área para que Mario López, en su intento de despeje, convirtiera el tercer gol de Recoleta.

San Lorenzo no generó una sola jugada peligrosa para al menos descontar ante su gente, que llenó el Gunther Vogel y se retiró decepcionada.