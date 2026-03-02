Fútbol
San Lorenzo y Libertad cierran la ronda 8 en el Gunther Vogel

Matías Espinoza, futbolista de Libertad, celebra un gol en el partido frente a 2 de Mayo por la fecha 22 del torneo Apertura 2025 dela Primera División de Paraguay en el estadio Río Parapití, en Pedro Juan Caballero, Paraguay.Arsenio Acuña, ABC Color

San Lorenzo y Libertad disputan hoy el último partido de la fecha 8 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Rayadito y el Gumarelo juegan a las 20:30, hora de nuestro país, en el Gunther Vogel de San Lorenzo.

Por ABC Color

San Lorenzo y Libertad disputan hoy la octava ronda del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. En el último encuentro de la fecha, el Rayadito y el Gumarelo juegan a las 20:30, hora de Paraguay, en el Gunther Vogel de San Lorenzo: dirige Giancarlos Juliadoza con VAR de Édgar Galeano. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

San Lorenzo y la necesidad de ganar

San Lorenzo necesita la victoria con urgencia. El Rayadito de Julio César Cáceres (el ciclo empezó con Sergio Orteman hasta la fecha 4) suma 1 punto en siete presentaciones (6 derrotas y 1 empate) y está último tanto en la tabla de posiciones como en la clasificación del promedio, en el que ocupa puestos de descenso a la División Intermedia.

Momento de la disputa del balón entre jugadores de San Lorenzo y Recoleta en un partido por la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Gunther Vogel, en San Lorenzo, Paraguay.

Libertad quiere cortar la mala racha

Libertad buscar finalizar la racha sin triunfos. El Gumarelo de Francisco Arce, que incorporó a Alan Benítez, Alexis Duarte y Matías Rojas, suma 5 juegos sin ganar: desde el 1-0 sobre Sportivo Ameliano por la segunda fecha, perdió 4 (3 de forma consecutiva) y empató 1 (3-3 vs. Guaraní). Con solo 5 unidades, es décimo a ¡15 puntos! del líder Olimpia.

Los jugadores de Libertad festejan un gol en el partido frente a Sportivo Ameliano por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.

La formación de San Lorenzo vs. Libertad en la Primera División de Paraguay

Wilson Quiñónez; Maximiliano García, Luis Fernando Cáceres, Alexis Doldán, Pablo Aveiro; Ignacio Figueroa, Bruno Piñatares, Aldo Quiñónez, Héctor Villamayor; Axel Galeano y Aarón Páez.

La formación de Libertad vs. San Lorenzo en la Primera División de Paraguay

Rodrigo Morínigo; Iván Ramírez, Diego Viera, Alexis Duarte, Néstor Giménez; Alan Benítez, Álvaro Campuzano, Amín Molinas, Matías Espinoza; Lorenzo Melgarejo y Gustavo Aguilar.