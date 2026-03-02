San Lorenzo y Libertad cierran la ronda 8 en el Gunther Vogel

San Lorenzo y Libertad disputan hoy la octava ronda del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo. En el último encuentro de la fecha, el Rayadito y el Gumarelo juegan a las 20:30, hora de Paraguay, en el Gunther Vogel de San Lorenzo: dirige Giancarlos Juliadoza con VAR de Édgar Galeano. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

San Lorenzo y la necesidad de ganar

San Lorenzo necesita la victoria con urgencia. El Rayadito de Julio César Cáceres (el ciclo empezó con Sergio Orteman hasta la fecha 4) suma 1 punto en siete presentaciones (6 derrotas y 1 empate) y está último tanto en la tabla de posiciones como en la clasificación del promedio, en el que ocupa puestos de descenso a la División Intermedia.

Libertad quiere cortar la mala racha

Libertad buscar finalizar la racha sin triunfos. El Gumarelo de Francisco Arce, que incorporó a Alan Benítez, Alexis Duarte y Matías Rojas, suma 5 juegos sin ganar: desde el 1-0 sobre Sportivo Ameliano por la segunda fecha, perdió 4 (3 de forma consecutiva) y empató 1 (3-3 vs. Guaraní). Con solo 5 unidades, es décimo a ¡15 puntos! del líder Olimpia.

La formación de San Lorenzo vs. Libertad en la Primera División de Paraguay

Wilson Quiñónez; Maximiliano García, Luis Fernando Cáceres, Alexis Doldán, Pablo Aveiro; Ignacio Figueroa, Bruno Piñatares, Aldo Quiñónez, Héctor Villamayor; Axel Galeano y Aarón Páez.

La formación de Libertad vs. San Lorenzo en la Primera División de Paraguay

Rodrigo Morínigo; Iván Ramírez, Diego Viera, Alexis Duarte, Néstor Giménez; Alan Benítez, Álvaro Campuzano, Amín Molinas, Matías Espinoza; Lorenzo Melgarejo y Gustavo Aguilar.