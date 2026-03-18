El conjunto albiverde, dirigido por Gustavo Morínigo, llega golpeado tras ver frenada su racha de tres victorias consecutivas. Las derrotas por la mínima ante el 2 de Mayo y Nacional han relegado a los ñuenses a la séptima posición de la tabla con 12 unidades, por lo que una victoria ante el Ciclón resulta vital para recuperar terreno y salir del bache futbolístico.

Por su parte, la presión recae sobre el equipo de Jorge Bava tras el reciente triunfo de Olimpia ante Sportivo Luqueño. Con el Decano ahora a 7 puntos de distancia, Cerro Porteño no tiene margen de error si pretende mantenerse firme en la defensa del título. El Azulgrana desembarca en Trinidad con la misión de encadenar su quinta victoria al hilo y recortar la brecha en la cima antes del inicio de las revanchas.

Rubio Ñu vs. Cerro Porteño: minuto a minuto en vivo

El once de Cerro Porteño, con “Gatito” en el arco, para medirse con Rubio Ñu en La Arboleda

La carga de partidos obliga a Jorge Bava a mover sus fichas. Con el objetivo de oxigenar al plantel, el técnico uruguayo de Cerro Porteño presentará un once con variantes significativas para enfrentar este miércoles a Rubio Ñu a las 18:30. La rotación no es solo una necesidad física, sino una apuesta táctica para poder alinear a los extranjeros de forma simultánea.

Cerro Porteño y la obligación de ganar luego del triunfo de Olimpia

Cerro Porteño enfrenta hoy a Rubio Ñu por la fecha 11 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Albiverde y el Ciclón juegan a las 18:30, hora de Paraguay, en La Arboleda de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

A qué hora juega hoy Rubio Ñu vs. Cerro y dónde ver en vivo

Cerro Porteño enfrenta a Rubio Ñu por la fecha 11 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

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Cerro Porteño: Matías Pérez, con obligado descanso

Matías Damián Pérez llevaba asistencia perfecta (con un gol) en Cerro Porteño en la temporada, pero su seguidilla de presentaciones se verá cortada al llegar al límite de amonestaciones (cinco), que equivale a un partido de suspensión.

Jorge Bava: “Creo que fue una demostración de carácter”

El entrenador de Cerro Porteño, Jorge Bava, analizó la ajustada victoria de su equipo ante Sportivo Trinidense en La Nueva Olla. Tras dar vuelta el marcador, el técnico uruguayo destacó la resiliencia de sus dirigidos, la capacidad para asumir riesgos tácticos y el papel fundamental de las divisiones formativas del club.

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