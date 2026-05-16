San Lorenzo vs. Luqueño, bajo la sombra del descenso

Los necesitados San Lorenzo y Luqueño se citan en el estadio del Deportivo Capiatá para animar el juego de cierre de la 21ª fecha (penúltima) del torneo Apertura 2026, que tiene como campeón a Olimpia. El enfrentamiento se pondrá en marcha a las 17:00.

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El Rayadito oficia de local en el coliseo auriazul debido a que el Gunther Vogel no está habilitado para los duelos contra Olimpia, Cerro Porteño y Luqueño, los clubes de mayor convocatoria, por motivos de seguridad.

San Lorenzo viene de una resonante victoria contra el Decano por 1-0, en el debut del entrenador Troadio Daniel Duarte. Necesita hilar triunfos para mejorar su campaña que es muy pobre. A esta altura está prácticamente condenado al descenso.

El año de Luqueño tampoco es bueno. Sigue fuera de la zona roja por poquito, solamente porque Rubio Ñu no logra despegar. Los auriazules deberán emplearse a fondo pasar sacar adelante el encuentro y así tomar respiro.

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Será un choque entre clubes con tres entrenadores en el ciclo. San Lorenzo inició con Sergio Orteman, continuó con Julio César Cáceres y siguió con Troadio Duarte, con el agregado que en una fecha fue dirigido por Mario Grana, el coordinador de las formativas, en forma interina.

Los auriazules comenzaron el 2026 con Lucas Barrios. Después tuvo un efímero paso Pedro Alcides Sarabia y en la actualidad cuentan con la dirección del uruguayo Hernán Rodrigo López.

El enfrentamiento será arbitrado por David Ojeda. El encargado del VAR será Carlos Figueredo.

Las entradas oscilan entre 30.000 y 100.000 guaraníes. En la primera rueda empataron 1-1, en Capiatá, con goles de Iván Maggi (de penal) para los luqueños y Axel Galeano.