Esto dijo Harrison sobre el futuro de Alfaro, la albirroja y el Mundial 2030

Gustavo Alfaro, director técnico de la Selección Paraguaya de Fútbol, ya anunció durante la conferencia de prensa que brindó tras la eliminación de la albirroja ante Francia por el partido de octavos de final del Mundial de Fútbol Fifa 2026, que se tomará un tiempo para decidir sobre su futuro como técnico de la selección.

Esto se da tras un mundial en el que Paraguay sobresalió por los resultados, logrando hazañas sorprendentes como una victoria contra la selección de Alemania, tetracampeona del mundo, en dieciseisavos de final.

Hoy el presidente de la APF, Robert Harrison, contó que también desde la federación aguardarán un tiempo prudencial para hablar con Alfaro, considerando que el contrato con el técnico venció tras la última fecha en la que la selección jugó el mundial.

“Hoy no hay más contrato. Yo creo que en este momento hay que dejarle al profe que esté tranquilo y que nosotros también, y que seguramente en las próximas semanas vamos a tomar contacto y ahí vamos a tener una definición de parte del profe (...) él le dio instrucciones, porque me consta, a su empresario que no reciba ninguna propuesta de ninguna selección hasta que él tome la decisión que deba tomar”, contó.

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El pedido de Alfaro para el fútbol paraguayo

Harrison detalló que Alfaro realizó algunos pedidos con los que busca mejorar el fútbol paraguayo a fin de poder tener mejores condiciones para los jugadores a raíz del informe que habla sobre la intensidad de juego, de los campos de juego, del arbitraje y de todo lo que se refiere al volumen de juego que realizó el propio Alfaro.

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Harrison dijo que toda la parte física, recorrido, etc, se le anexó el tema de las canchas y arbitraje, cuestiones que para Alfaro deben mejorar para que el fútbol paraguayo mejore.

“No puede ser que un club cambie cinco veces al año un entrenador, entonces, como esos detalles hay muchos y fue un estudio que se hizo y se le pasó a cada uno de los clubes que seguramente va a estar también en la mesa, pero tampoco no es una exigencia, porque él no es así tampoco, pero es algo que debemos hacer como fútbol paraguayo para mejorar”, afirmó.

Agregó que lo detallado en el informe se evidenció cuando varios jugadores paraguayos se lesionaron en los amistosos previos al mundial, por justamente no contar con la estructura física que requiere una competencia como la de la máxima del fútbol.

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“Esa es la parte donde nosotros tenemos que mejorar para que también los jugadores paraguayos sean elegibles, o si no los jugadores paraguayos van a estar jugando acá y desde el momento que se transfieren, ahí recién van a ser convocados y creo que eso no es lo que todos queremos (...) tenemos que hacer un poco un mea culpa de que tenemos que mejorar. Nosotros de la asociación tenemos que preocuparnos por cada uno de los clubes, que tengan la infraestructura estructura adecuada, que el arbitraje mejore, que el arbitraje sea más dinámico, así como lo fue en el mundial o parecidamente”, sostuvo.

Partidos amistosos de la albirroja

Harrison dijo que la Selección Paraguaya de Fútbol estaría disputando cuatro partidos amistosos como mínimo en setiembre y posiblemente en octubre, ya que las fechas por los partidos de la FIFA fueron modificados.

“En vez de tres fechas Fifa, van a haber dos fechas FIFA, una un poco más larga y otra como siempre fue, entonces se tiene que definir algunas cuestiones de rivales, pero también de cantidad de partidos, porque está un poco complicada, porque normalmente se juega contra los europeos o contra los de América del Norte y en este caso los dos están con compromisos asumidos”, detalló.

Recordó además que pese a clasificar directamente por ser anfitriones para el Mundial 2030, igual jugaríamos la eliminatorias, ya que con el resultado de la misma se realizaría el emparejamiento para las siguientes etapas con los equipos europeos.

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“Para nosotros es muy importante, al igual que Argentina y Uruguay, quedar en la zona superior de la tabla en vista que luego de la eliminatoria, al terminar la eliminatoria, se estaría jugando una especie de Liga de Naciones con Europa para que de esa manera se haga el emparejamiento con los países que queden también, habiendo terminado su clasificatoria, de acuerdo a eso vamos a emparejarnos”, precisó además de reiterar que también hay un premio económico.

Mundial 2030 en Paraguay

Agregó que trabajan intensamente con la FIFA para lograr que los estadios de Paraguay estén en condiciones para albergar los partidos del Mundial 2030, considerando que la Comisión Directiva de Olimpia recientemente aprobó la adquisición de terrenos aledaños al club para agrandar su estadio.

“Yo sí tuve charlas informales tanto con el presidente de la Conmebol como con el presidente del Club Olimpia, donde me me habían mostrado inclusive que las condiciones estaban como para terminarse el estadio en el 2029″, refirió sobre el estadio de Olimpia. Indicó además que también refaccionarán como APF el estadio Defensores del Chaco.

Contó que también, al ser una edición especial por el centenario de las copas del mundo, buscan que se incorporen 64 equipos por única vez, a diferencia de los 48 que participaron en esta y anteriores ediciones.

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Sin embargo, dijo que las federaciones europeas cuestionan la cantidad de equipos y de partidos que se jugarán, lo que a criterio de ellos “degradaría” la competencia.