San Lorenzo y Luqueño, con la permanencia como objetivo en común

El estadio Gunther Vogel albergará el duelo dominical entre Sportivo San Lorenzo y Sportivo Luqueño, a las 16:00, por la cuarta fecha del campeonato Clausura 2026.

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El Rayadito se encuentra último en el promedio y necesita realizar prácticamente una campaña de campeón para evitar el regreso a la División Intermedia. Su cosecha actual es de un punto de nueve posibles.

El elenco popular auriazul inició con victoria su campaña en el segundo semestre, pero viene de sufrir dos goleadas que lo dejaron muy mal parado en el porcentual, solo por encima de su adversario de turno y del también recién ascendido Rubio Ñu, que al dividir por un solo año lo podrá superar en caso que pueda encadenar triunfos.

En principio, el coliseo de la Ciudad Universitaria no estaba habilitado para los choques contra los grandes, Olimpia y Cerro Porteño, ni para el encuentro frente a Luqueño, por razones de seguridad. Al final, la APF autorizó a San Lorenzo a jugar en su casa, adoptando un fuerte dispositivo de prevención.

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En el torneo Apertura se registraron dos empates entre albirrojos y auriazules. Fue 1-1 en la primera rueda, con anotaciones de Axel Galeano, para San Lorenzo (transferido al PAOK Salónica de Grecia), y de Iván Maggi, de penal, para Luqueño. El resultado de la rueda de las revanchas fue de 0-0.