Recoleta FC vs. Cerro Porteño: octava fecha del torneo Clausura 2026 en vivo

Por un lado, Recoleta busca recuperar la memoria y dejar atrás un momento turbulento. Tras su histórica experiencia internacional en la Copa Sudamericana, el “Canario” quedó relegado a la parte baja de la clasificación. A pesar de no sufrir contratiempos con el promedio, la reciente caída ante Olimpia encendió las alarmas, por lo que el entrenador Jorge González Frutos moverá sus fichas para devolverle la confianza y el funcionamiento colectivo al plantel.

Por el otro, Cerro Porteño atraviesa una etapa de plena transición con el estreno de Gustavo Costas en el banquillo. El técnico argentino asumió el desafío tras la destitución de su compatriota Ariel Holan debido a la racha de malos resultados. Si bien el nuevo estratega necesita tiempo para plasmar su idea táctica, la exigencia en el Ciclón no concede tregua y la afición reclama un triunfo inmediato, a la altura de un gigante del fútbol paraguayo.

El debut de Costas llega además acondicionado por un hospital de bajas que lo obliga a desempolvar nombres que no venían sumando minutos. Futbolistas como Gastón Giménez, Cristhian Paredes y Lucas Merolla, previamente relegados, integrarán la nómina de alternativas en el banco de suplentes para afrontar un compromiso que promete no dar respiro.

Recoleta FC vs. Cerro Porteño: minuto a minuto a vivo

17:30 Cerro Porteño, con equipo confirmado

El entrenador de Cerro Porteño, Gustavo Costas presentará el siguiente equipo para enfrentar a Recoleta FC: Manuel Roffo; Iván Ramírez Segovia, Víctor Gustavo Velázquez, Lucas Quintana, Lucas Merolla y Guillermo Benítez; Jorge Morel, Ariel Gamarra y Carlos Chena; Ignacio Aliseda y Pablo Vegetti. Seguí la transmisión en vivo por ABC TV Paraguay en YouTube

17:30 Recoleta FC, con once definido

El conductor de Recoleta FC, Jorge González Frutos anuncia el siguiente once para medirse con Cerro Porteño: Andrés Marsengo; Facundo Echeguren, Marcos Pereira, Luis Cardozo y Lucas Monzón; Juan José Falcón, José Antonio Espínola, Fernando Galeano y Alejandro Silva; Aldo Walmor González y Paul Charpentier. Seguí la transmisión en vivo por ABC TV Paraguay en YouTube

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A qué hora juega Recoleta FC vs. Cerro y dónde ver hoy en vivo

Cerro Porteño enfrenta hoy a Recoleta FC por la fecha 8 del torneo Clausura 2026 de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Costas “desempolva” a tres futbolistas en Cerro Porteño

Tres futbolistas que no fueron tenidos en cuenta en Cerro Porteño por Ariel Holan entrenan con el plantel superior, por lo que podrían retornar bajo la nueva conducción técnica, la de Gustavo Costas.

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