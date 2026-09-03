La formación de Cerro Porteño vs. Recoleta FC: Los cambios que realiza Gustavo Costas

Cerro Porteño enfrenta hoy a Recoleta FC en el cierre de la octava fecha del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Ciclón está obligado a conquistar un triunfo con el fin de aprovechar el empate del puntero 2 de Mayo y reducir la diferencia en la tabla de posiciones. El partido empieza a las 18:30, hora de Paraguay, con arbitraje de Derlis López y VAR de José Armoa.

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El conjunto de Barrio Obrero marcha décimo en la clasificación con 7 unidades, producto de 2 victorias, 1 empate y 4 derrotas. El Azulgrana está a 11 puntos del Gallo norteño, que el martes igualó 2-2 con Sportivo Luqueño en el arranque de la ronda. Por su lado, está a 9 del escolta Libertad; a 8 del tercero Nacional; a 7 del cuarto Sportivo Trinidense y a 6 del quinto Olimpia.

¿Cuál es la formación de Cerro Porteño para visitar a Recoleta?

A horas del partido, Gustavo Costas definió la formación. En el segundo partido, luego de igualar 1-1 con Libertad en el debut en la jornada pasada en La Nueva Olla, el técnico argentino realiza modificaciones: en total son 3, partiendo por el arco por la baja de Roberto Jr. Fernández. Además del arco, el ex Racing de Avellaneda modifica en defensa y en el mediocampo.

Por Junior Fernández regresa a la portería el argentino Manuel Roffo, quien llegó por Alexis Martín Arias y había sido el titular en la era Ariel Holan. Por su lado, en la zaga, en una linea de cinco, aparece Lucas Merolla, quien ingresa al equipo en lugar de Agustín Almenda. La tercera y última variante es el juvenil Carlos Chena, quien arranca en el once en reemplazo de Juan Manuel Iturbe.

La formación de Cerro Porteño vs. Recoleta FC en el fútbol paraguayo

Manuel Roffo

Iván Ramírez

Gustavo Velázquez

Lucas Quintana

Lucas Merolla

Guillermo Benítez

Jorge Morel

Ariel Gamarra

Carlos Chena

Ignacio Aliseda

Pablo Vegetti

¿Quiénes son los tres separados que volvieron y son suplentes en Cerro?

Con la llegada de Gustavo Costas, los futbolistas marginados del plantel volvieron a activar con el resto del grupo y fueron llamados al segundo juego del DT: el defensor Abel Luciatti y los mediocampistas Cristian Paredes y Gastón Giménez. Todos no habían formado parte de los planes de Ariel Holan, entrenaron al margen, pero no rescindieron sus contratos.

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En 2026, Giménez solo disputó 5 partidos, todos en el torneo Apertura (último 21/03, 3-2 vs. Libertad). Por su lado, Paredes registra 10, 9 en el torneo Apertura y 1 en Copa Libertadores (último, 15/05, 1-3 vs. Sportivo Trinidense), mientras que Luciatti, suma 5, 4 en el torneo Apertura y 1 en Copa Libertadores (último, 24/05, 2-0 vs. Rubio Ñu).

Cerro Porteño: El titular que regresa luego de 7 partidos y es suplente hoy

Blas Riveros retorna para la octava fecha del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. El lateral izquierdo, que no disputó ningún partido de la Copa Libertadores 2026, vuelve después de estar ausente en las últimas 7 presentaciones del Ciclón: 4 por Liga, 2 en el certamen internacional (8vos. con Palmeiras) y 1 en Copa Paraguay.

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En la temporada, Riveros solo tiene 8 partidos en el historial: 4 por el torneo Apertura y 2 en el torneo Clausura. La última vez que jugó fue en la victoria 3-0 sobre Sportivo Luqueño, por la tercera fecha, en La Nueva Olla: completó el primer tiempo con síntomas de dolor por una lesión y salió reemplazado en el entretiempo por Guillermo Benítez.