San Lorenzo vs. Olimpia: undécima ronda del Clausura 2026 en vivo

El compromiso estaba inicialmente programado para disputarse en el estadio del Deportivo Capiatá. Sin embargo, las exitosas gestiones de la directiva olimpista permitieron mudar el espectáculo a un coliseo con mejores condiciones para el deleite de los protagonistas y la afición.

Para el gigante del barrio Mariscal López, el Rayadito ha sido un verdadero dolor de cabeza durante toda la temporada, siendo el único equipo al que aún no pudo derrotar. La realidad del conjunto santo es diametralmente opuesta: marcha virtualmente descendido a la División Intermedia tras firmar una campaña para el olvido, cosechando apenas 1 punto de 30 posibles.

Olimpia no podrá contar con su gran joya juvenil, Eduardo Delmás, quien se encuentra concentrado con la Albirroja Sub 20 disputando los Juegos Odesur Santa Fe 2026. No obstante, el plantel franjeado cuenta con la profundidad necesaria para suplir al “chico de moda”, una de las grandes apariciones del fútbol paraguayo que apunta a un futuro inminente en el fútbol europeo, lo que significará un ingreso financiero histórico para el club.

Por el lado de San Lorenzo, el panorama es desolador. El equipo llega a los tumbos y con la suerte prácticamente echada, lidiando además con un plantel diezmado tras la marginación de figuras experimentadas como Federico Cristóforo, Iván “Tito” Torres y Teodoro Paredes, quienes se entrenan de manera diferenciada mientras cumplen con sus respectivos contratos.

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