Rubio Ñu vs. Olimpia: decimocuarta ronda del Clausura 2026 en vivo

Con realidades totalmente opuestas en la tabla, el local y el visitante se verán las caras con un objetivo común: la victoria. Por un lado, los albiverdes luchan metro a metro por evitar el fantasma del descenso; por el otro, los franjeados pugnan por revalidar el título y no perder pisada en la parte alta.

El presente de cada uno

La propuesta futbolística es por demás atractiva. El Laureado llega entonado tras conseguir una valiosa victoria por 2-1 ante Ameliano en Villeta, un envión anímico clave para encarar lo que viene. En la vereda de enfrente, el Decano buscará el reencuentro con el triunfo luego de dejar escapar dos puntos en el empate 1-1 frente a Nacional en el estreno de Sajonia.

Para este trascendental choque, el estratega del Expreso, Pablo “Vitamina” Sánchez, recarga su arsenal con dos retornos estelares que potencian al equipo: el arquero Gastón Olveira, quien vuelve tras estar al servicio de la selección nacional, y el capitán Richard Ortiz, libre de sanción tras purgar su fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

La calculadora albiverde

Saber sufrir y sumar se ha vuelto una urgencia imperiosa para el dueño de casa. Para asegurar su permanencia en el círculo privilegiado, Rubio Ñu necesita cosechar seis victorias en los nueve cotejos que le restan disputar en el campeonato.

La misión no asoma como un camino sencillo, pero el elenco dirigido tácticamente por Javier Torrente ha demostrado que cuenta con las condiciones y el carácter necesarios para dar pelea hasta el último minuto.

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Rubio Ñu vs. Olimpia: minuto a minuto en vivo

17:00 Rubio Ñu y Olimpia ya juegan en La Arboleda!

El balón ya rueda en el corazón de Santísima Trinidad bajo la atenta mirada del juez principal, Derlis Benítez, quien dio el pitazo inicial para desatar las emociones. Rubio Ñu y Olimpia ya se encuentran midiendo fuerzas sobre el gramado del estadio La Arboleda, protagonizando un cruce correspondiente a la decimocuarta ronda del torneo Clausura 2026 del apasionante fútbol paraguayo. Seguí la transmisión en vivo por ABC TV Paraguay en YouTube

16:00 Olimpia, con equipo confirmado

El entrenador de Olimpia, Pablo “Vitamina” Sánchez presentará el siguiente equipo para visitar a Rubio Ñu en La Arboleda: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Ángel Vera, Mateo Gamarra y Esteban Matus; Fernando Cardozo, Juan Fernando Alfaro, Richard Ortiz y Eduardo Delmás; Carlos Sebastián Ferreira y Gabriel Ávalos. Seguí la transmisión en vivo por ABC TV Paraguay en YouTube

📋 𝐓𝐈𝐓𝐔𝐋𝐀𝐑𝐄𝐒 🆚️ Rubio Ñu en el Estadio La Arboleda.



¡Vamos, Rey de Copas! ⚔️ pic.twitter.com/3ID6TSdu2D — Club Olimpia (@elClubOlimpia) October 11, 2026

Rubio Ñu y Olimpia se citan en La Arboleda

Rubio Ñu y Olimpia animarán en La Arboleda de Santísima Trinidad en el partido dominical de primer turno, marcado para las 17:00, por la 14ª ronda del torneo Clausura.

Olimpia: Hugo Sandoval se baja del Expreso por lesión

El atacante altoparanaense Hugo Sandoval no forma parte de los convocados por Olimpia para el duelo de este domingo contra Rubio Ñu, debido a una leve lesión muscular.

Los Derlis pitarán a los líderes en la decimocuarta ronda del Clausura

La Comisión de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol dio a conocer las designaciones arbitrales para los encuentros de la decimocuarta jornada del Torneo Clausura 2026, una fecha que tendrá su plato fuerte el domingo en Tuyucuá.

Olimpia cuenta con la vuelta de sus principales referentes para el duelo contra Rubio Ñu

El entrenador de Olimpia, Pablo Andrés Sánchez, cuenta con importantes retornos con vistas al duelo dominical contra Rubio Ñu, a disputarse en La Arboleda de Trinidad, a las 17:00.

“Pensamos salir campeones por diferencia de puntos y no de goles”

Olimpia empató 1-1 con Nacional por la fecha 13 y regresó a la cima de la tabla de posiciones, pero con el mismo puntaje que Libertad. Eduardo Delmás dejó en claro cuál es el objetivo del Decano.