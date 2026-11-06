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Fútbol
06 de noviembre de 2026 - 14:26

Rubio Ñu y el resultado que el lunes sentencia el descenso...

Jugadores en camisetas azul y verde, sentados en un banco de suplentes, durante un partido de fútbol en un estadio.
Los jugadores de Rubio Ñu en el banco de suplentes durante el partido frente a Sportivo Luqueño por la fecha 18 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Arboleda, en Asunción, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

Rubio Ñu perdió 5-0 con Sportivo Luqueño y está prácticamente condenado a descender a la División Intermedia.

Por Darío Ibarra
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Rubio Ñu perdió 5-0 con Sportivo Luqueño en un duelo directo por la permanencia en la Primera División de Paraguay. Con el resultado, quedó encaminado el regreso del Albiverde a la División Intermedia para la temporada 2027. Es más, en la ronda 19, la siguiente fecha del torneo Clausura 2026, un resultado puede sentenciar el descenso.

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En la próxima fecha, los dirigidos por Javier Torrente visitan al Sportivo San Lorenzo, que bajó anticipadamente, en el Gunther Vogel de la ciudad de San Lorenzo: es el lunes 9 de noviembre, a las 17:00, hora de nuestro país. Los ñuenses están obligados a sumar porque una derrota confirmaría al segundo y último descendido de la División de Honor.

Marcelo Pérez, futbolista de Sportivo Luqueño, celebra un gol en el partido frente a Rubio Ñu por la fecha 18 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Arboleda, en Asunción, Paraguay.
Marcelo Pérez, futbolista de Sportivo Luqueño, celebra un gol en el partido frente a Rubio Ñu por la fecha 18 del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Arboleda, en Asunción, Paraguay.

¿Qué necesita Rubio Ñu para el milagro de salvar la categoría?

Si Rubio Ñu pierde contra San Lorenzo, no importa el marcador de Sportivo Luqueño, que también juega el lunes, recibiendo a 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero en el Luis Salinas de Itauguá (19:30). Si el Albiverde empata en la ciudad universitaria, debe esperar por una victoria del Gallo norteño contra el Auriazul de Lucas Barrios.

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Si Rubio Ñu quiere salvar la categoría está obligado a ganar los cuatro cotejos restantes y esperar que Sportivo Luqueño pierda en cada una de las últimas cuatro fechas. En el tramo final, el Albiverde mide a San Lorenzo, Libertad, Nacional y Cerro Porteño, mientras que el Auriazul, a 2 de Mayo, Sportivo Ameliano, Olimpia y Recoleta FC.

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