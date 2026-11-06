Rubio Ñu y el resultado que el lunes sentencia el descenso...

Rubio Ñu perdió 5-0 con Sportivo Luqueño en un duelo directo por la permanencia en la Primera División de Paraguay. Con el resultado, quedó encaminado el regreso del Albiverde a la División Intermedia para la temporada 2027. Es más, en la ronda 19, la siguiente fecha del torneo Clausura 2026, un resultado puede sentenciar el descenso.

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En la próxima fecha, los dirigidos por Javier Torrente visitan al Sportivo San Lorenzo, que bajó anticipadamente, en el Gunther Vogel de la ciudad de San Lorenzo: es el lunes 9 de noviembre, a las 17:00, hora de nuestro país. Los ñuenses están obligados a sumar porque una derrota confirmaría al segundo y último descendido de la División de Honor.

¿Qué necesita Rubio Ñu para el milagro de salvar la categoría?

Si Rubio Ñu pierde contra San Lorenzo, no importa el marcador de Sportivo Luqueño, que también juega el lunes, recibiendo a 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero en el Luis Salinas de Itauguá (19:30). Si el Albiverde empata en la ciudad universitaria, debe esperar por una victoria del Gallo norteño contra el Auriazul de Lucas Barrios.

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Si Rubio Ñu quiere salvar la categoría está obligado a ganar los cuatro cotejos restantes y esperar que Sportivo Luqueño pierda en cada una de las últimas cuatro fechas. En el tramo final, el Albiverde mide a San Lorenzo, Libertad, Nacional y Cerro Porteño, mientras que el Auriazul, a 2 de Mayo, Sportivo Ameliano, Olimpia y Recoleta FC.