El pasillo hasta ahora virtual al monarca del torneo Clausura, Olimpia, sería concretado en la previa por el Sportivo Luqueño que oficia de local en el estadio del 12 de Octubre de Itauguá y que cuenta con un alarmante racha adversa contra su adversario de turno, al que medirá a partir de las 20:00.

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El homenaje a los campeones consiste en la formación de dos filas para el ingreso al campo de los mejores de la competición.

Al margen del espíritu deportivo, los auriazules deben jugar con los dientes apretados, ya que registran 13 derrotas ligueras consecutivas contra los franjeados, con la pequeña alegría que significó la Copa Paraguay de este año, por la que salieron airosos en los penales.

El Decano tiene motivos para festejar. Es por lejos el mejor equipo del año y pese a su mal arranque del segundo semestre, igual pudo consagrarse con anticipación, demostrando su enorme poderío.

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El Sportivo se salvó del descenso, pero no debe descuidar el promedio, ya que iniciará el 2027 bien abajo. Es el tercer club de menor producción, solo por encima de los descendidos San Lorenzo y Rubio Ñu.

En el torneo Apertura, los triunfos de Olimpia contra Luqueño fueron por 1-0 y 2-1. En la rueda inicial del Clausura se impuso por 3-0. La última victoria auriazul se remonta al 12 de abril de 2023, por 1-0 con el gol en contra del franjeado Tito Torres.